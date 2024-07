Karen Bass llega a París para la apertura de los Juegos Olímpicos

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, llegó a París esta semana como parte de la delegación oficial que representó a Estados Unidos durante la ceremonia de apertura del viernes.

Bass iba a bordo del Air Force 2 con la primera dama Jill Biden en el vuelo hacia la capital francesa, donde algunos de los 39 deportes olímpicos ya han abierto competición. La ceremonia de apertura está programada para el viernes, a las 10:30 a.m., cuando unos 100 barcos flotarán por un tramo de 6 kilómetros del río Sena de la ciudad.

Bass y la primera dama fueron recibidos en el aeropuerto Orly de París por la embajadora Denise Campbell Bauer, embajadora de Estados Unidos en la República Francesa y el Principado de Mónaco; el Embajador Sean Patrick Maloney, Embajador de Estados Unidos y Representante Permanente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y la Embajadora Courtney Diesel O’Donnell, Embajadora de Estados Unidos y Delegada Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Dawn Staley, entrenadora asistente de baloncesto femenino del equipo de Estados Unidos, también formó parte de la delegación.

La visita de Bass se produce cuando faltan cuatro años para que Los Ángeles se una a París y Londres como ciudad sede de los Juegos Olímpicos en tres ocasiones. Se le preguntó a la alcaldesa qué es lo que más le preocupa.

“Estoy preocupada por todo”, dijo Bass.

“Primero, tenemos que asegurarnos de tener suficiente transporte. El objetivo de nuestros juegos es que no haya automóviles. No hacemos mucho sin automóviles en Los Ángeles. Necesitamos 3,000 autobuses, necesitamos pedirlos prestados a todos". en todo el condado. Me encantaría que todos fueran vehículos eléctricos, pero no lo serán porque la oferta de vehículos eléctricos no es tan amplia”.

Bass dijo que también será necesaria la coordinación con las comunidades circundantes que albergarán los eventos olímpicos en 2028.

En cuanto a los atletas en París, Bass dijo que tiene muchas ganas de ver a la gimnasta Simone Biles.

La ceremonia de apertura se transmitirá en vivo por NBC y Telemundo 52 y en vivo por Peacock y NBCOlympics.com, a partir del 26 de julio a las 12 p.m., hora del este/9 a.m. hora del Pacífico.

