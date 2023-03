Estudio clasifica a Los Ángeles como la mejor ciudad para los fanáticos del fútbol

El fútbol es el principal deporte profesional de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y los fanáticos acuden en masa al "juego hermoso" en números récord debido a ello.

La Major League Soccer (MLS) se está expandiendo a un ritmo rápido y atrajo a más de 10 millones de espectadores en 2022, estableciendo un nuevo récord.

Los récords individuales también se rompieron la temporada pasada cuando el equipo de expansión Charlotte FC rompió el récord de la liga de mayor asistencia independiente para un solo partido cuando 73,019 fanáticos vieron el partido inaugural del club contra el cinco veces campeón de la Copa MLS LA Galaxy, el 5 de marzo de 2022.

Se espera que ese récord se vuelva a batir esta temporada, cuando el mismo club LA Galaxy se enfrente a su rival del centro de la ciudad, LAFC, en el Rose Bowl el 4 de julio, en la 19ª edición de la famosa competencia El Tráfico entre los dos equipos.

El equipo de expansión más nuevo de la MLS, Saint Louis City SC, ha tenido un comienzo perfecto en su temporada inaugural, derrotando a Charlotte FC 3-1 en su primer partido en casa frente a una multitud de 22,243 espectadores en City Park.

"Esta es una comunidad con el fútbol en su corazón, y eso no sucede en todas partes en la MLS", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber, sobre la ciudad de St. Louis. "Construimos una cultura de seguidores y seguidores en muchas ciudades de este país que tenían que aprender sobre el juego. En esta ciudad entregamos el juego y la próxima generación de lo que es y puede ser la MLS".

Garber tiene razón. El fanatismo por el fútbol ha comenzado a extenderse por todo el país y Estados Unidos está ganando un nuevo respeto y admiración por el juego tanto a nivel nacional como internacional.

A medida que la MLS se expande con éxito a nuevos mercados como St. Louis, Charlotte, Austin, Miami, Nashville, Cincinnati, Orlando y Atlanta en los últimos años, surgió la pregunta: ¿qué ciudad tiene los mejores fanáticos del fútbol en los Estados Unidos?

El sitio web de finanzas personales, WalletHub, hizo los cálculos por nosotros y lo descubrió. Compararon casi 300 ciudades de Estados Unidos con al menos un equipo de fútbol universitario o profesional en cinco divisiones que comprenden 52 métricas clave diferentes.

Algunas de esas métricas de datos iban desde el precio de los boletos de temporada hasta la experiencia individual de los fanáticos y las victorias en campeonatos.

Antes de entrar en los resultados del estudio de WalletHub, es importante tener en cuenta que gran parte del mérito del crecimiento y la aceptación del fútbol en Estados Unidos se debe en gran parte al éxito de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos.

Mientras que el equipo masculino ha tenido problemas en las competencias internacionales durante las últimas décadas, el equipo femenino ha prosperado, convirtiéndose en el equipo más exitoso en la historia del fútbol femenino internacional al ganar cuatro títulos de la Copa Mundial Femenina, cuatro medallas de oro olímpicas y nueve campeonatos de CONCACAF en los últimos 30 años.

Ahora para los resultados:

Nuestra propia ciudad de Los Ángeles, fue seleccionada como la mejor ciudad futbolística de Estados Unidos entre casi otras 300 ciudades del estudio. Los Ángeles terminó cinco puntos más alto en su clasificación de puntaje total de 56.87 que el segundo lugar Seattle, y más de seis puntos más que el tercer lugar Portland.

Como una de las dos ciudades del país que tienen dos equipos diferentes de la MLS, Los Ángeles tiene un total de seis campeonatos de la Copa MLS entre LA Galaxy y LAFC. Estos últimos son los actuales campeones de la copa MLS y se encuentran entre los favoritos para alzar el trofeo nuevamente esta temporada.

Ambos equipos, ubicados a solo 12 millas de distancia, regularmente llenan sus estadios y tienen algunos de los grupos de seguidores más leales y ardientes del país.

Su historia condecorada, sus jugadores superestrellas, el valor de la franquicia y su popularidad fueron solo algunas de las razones por las que Los Ángeles fue seleccionada como la mejor ciudad para el fútbol en los Estados Unidos.

La lista de las 20 mejores ciudades futbolísticas de Estados Unidos se encuentra a continuación:

Las 20 mejores ciudades para los fanáticos del fútbol 1. Los Ángeles, CA 11. Columbus, OH 2. Seattle, WA 12. Chicago, IL 3. Portland, OR 13. Boston, MA 4. Orlando, FL 14. Miami, FL 5. Kansas City, MO 15. Houston, TX 6. Washington, DC 16. Philadelphia, PA 7. New York, NY 17. Cary, NC 8. Atlanta, GA 18. Denver, CO 9. Salt Lake City, UT 19. Dallas, TX 10. St. Paul, MN 20. San José, CA

Para determinar las mejores ciudades para los fanáticos del fútbol en el país, WalletHub compiló una lista de 294 ciudades en cinco divisiones: MLS, NWSL, USL y fútbol universitario masculino y femenino.

Su metodología constaba de 52 métricas diferentes pero relevantes, a las que se les dio un sistema de puntos ponderados. Cada métrica se calificó en una escala de 100 puntos.

Para determinar el peso de cada división, WalletHub encuestó a los equipos con mejor desempeño en cada división en función de los Me gusta de Facebook y la popularidad en las redes sociales.

Luego determinaron el promedio ponderado de cada ciudad en todas las métricas y calcularon su puntaje general para determinar las clasificaciones. También clasificaron las ciudades según el tamaño de la población.

Para obtener una lista completa de las 294 mejores ciudades futbolísticas de Estados Unidos, incluso por tamaño de población, consulte el estudio completo de WalletHub aquí.

