Escuela para sordos de California celebra una histórica temporada de fútbol

Después de quedarse corto la temporada pasada, el equipo de fútbol americano de la Escuela para Sordos de California (CSD) logró su objetivo con estilo este año.

Los Cachorros de Riverside derrotaron a Faith Baptist de Canoga Park 80-26 el 18 de noviembre para ganar el campeonato de fútbol de ocho hombres de la Federación Interescolar de California, el primero en la historia de la escuela. Los Cachorros terminaron la temporada invictos, ocupándose de algunos asuntos pendientes de la temporada pasada.

La victoria se produjo un año después de que los Cubs perdieran su único juego de la temporada pasada, 74-22 contra Faith Baptist en el juego por el título. Marcó el primer campeonato de la escuela en cualquier deporte en sus casi 70 años de historia.

La comunidad celebró la temporada histórica del equipo con un desfile. Los jugadores llevaron la codiciada placa del juego por el título de CIF en el campus, chocando los cinco con los aficionados.

"Tener a la comunidad aquí para celebrarlos es un momento de orgullo para todos nosotros aquí", dijo la directora de actividades, Kimberly Davis. “Es un día muy importante para todos nosotros, especialmente para la comunidad sorda”.

CSD-Riverside fue liderado en el juego por el título por Trevin Adams, quien acumuló 400 yardas desde la línea de golpeo y 10 touchdowns. La asombrosa exhibición ofensiva de Adams incluyó 202 yardas por tierra. También devolvió dos intercepciones para touchdowns.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.