¿Se coronarán los Dodgers campeones esta noche? Todo lo que debes saber sobre el Juego 4

¿Habrá sorpresas en la Serie Mundial de 2024?

Los Dodgers de Los Ángeles tomaron una ventaja imponente de 3-0 en la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York el lunes con una victoria de 4-2 en el Yankee Stadium.

El equipo de Los Ángeles está ahora al borde de la primera barrida de la Serie Mundial en más de una década. El último Clásico de Otoño que terminó en cuatro juegos fue cuando los Gigantes de San Francisco vencieron a los Tigres de Detroit en 2012.

Se necesitará una remontada histórica para que los Yankees capturen el campeonato número 28 de la franquicia, lo que extendería su récord. Ningún equipo ha remontado una desventaja de 3-0 para ganar la Serie Mundial.

Entonces, ¿celebrarán los Dodgers una barrida de la Serie Mundial en el campo del Yankee Stadium? ¿O mantendrán vivas sus esperanzas de campeonato al menos un día más? Esto es lo que hay que saber para el Juego 4.

¿Cuándo es el Juego 4 de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees?

Los Dodgers y los Yankees volverán al Yankee Stadium el martes 29 de octubre.

¿A qué hora comienza el Juego 4 de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees?

El primer lanzamiento está programado para las 5:08 p. m., hora del Pacífico.

¿Cuál es el enfrentamiento de lanzadores del Juego 4 de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees?

El primero en recibir la pelota para los Yankees en el Juego 4 será Luis Gil, quien ha hecho solo una aparición este octubre. Gil, quien tuvo una efectividad de 3.50 en 29 aperturas de temporada regular, abrió contra los Cleveland Guardians en el Juego 4 de la ALCS, donde permitió dos carreras con tres hits y tres bases por bolas, mientras que ponchó a tres.

El lanzador derecho de 26 años lanzó 5.2 entradas en una apertura en junio contra los Dodgers, permitiendo tres carreras con cinco hits y una base por bolas, mientras ponchó a cinco.

Se espera que los Dodgers organicen un juego de bullpen

¿En qué canal de televisión se transmitirá el Juego 4 de la Serie Mundial Dodgers vs. Yankees?

El Juego 4 Dodgers-Yankees se transmitirá por Fox.

Cómo ver en vivo el Juego 4 de la Serie Mundial Dodgers vs. Yankees

La acción también estará disponible para transmitir en FoxSports.com y la aplicación Fox Sports.

Calendario de la Serie Mundial Dodgers vs. Yankees

A continuación, se muestra un vistazo al calendario restante de la Serie Mundial (* = si es necesario):

Juego 4: Dodgers en el Yankee Stadium, 29 de octubre, 5:08 p. m. (hora del Pacífico)

Juego 5*: Dodgers en Yankee Stadium, 30 de octubre, 5:08 p. m. (hora del Pacífico)

Juego 6*: Yankees en el Dodger Stadium, 1 de noviembre, 5:08 p. m. (hora del Pacífico)

Juego 7*: Yankees en Dodger Stadium, 2 de noviembre, 5:08 p. m. (hora del Pacífico)

¿Cuántas barridas de la Serie Mundial ha habido?

Los Dodgers buscan convertirse en el equipo número 22 en barrer la Serie Mundial.

¿Cuándo fue la última barrida de la Serie Mundial?

Como se mencionó anteriormente, la barrida de la Serie Mundial más reciente fue el triunfo del campeonato de los Gigantes en 2012 sobre los Tigres.

¿Alguna vez un equipo se recuperó de una desventaja de 3-0 para ganar la Serie Mundial?

Solo un equipo en la historia de la MLB ha superado un déficit de 3-0 en la serie de playoffs, pero no fue en la Serie Mundial.

Los Medias Rojas de Boston de 2004 borraron un déficit de 3-0 en la ALCS contra los Yankees en camino a ganar el primer campeonato de la franquicia desde 1918.

¿Cuándo fue la última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial?

Los Ángeles está a una victoria de capturar su segundo título en cinco años después de ganarlo todo en la temporada 2020 acortada por el COVID. El último campeonato de los Dodgers en una temporada completa fue en 1988.

