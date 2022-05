Jugadores de los Dodgers usarán gorras con colores del Orgullo Gay en la noche LGBTQ+

Por primera vez, los Dodgers de Los Ángeles usarán gorras especiales del Orgullo Gay en el campo durante su novena noche anual LGBTQ+ el 3 de junio cuando se enfrenten a los Mets de Nueva York.

Los fanáticos que compren boletos para la Noche Anual del Orgullo Gay de los Dodgers en el Dodger Stadium en Los Ángeles recibirán una camiseta conmemorativa exclusiva del juego Dodger LGBTQ+ como parte de un paquete.

“Los Dodgers de Los Ángeles se enorgullecen de apoyar y reconocer a la comunidad LGBTQ+ en Los Ángeles y en todo el mundo”, dijo el presidente y director ejecutivo de los Dodgers, Stan Kasten.

Por 1ra vez, #LosDodgers usarán gorras personalizadas de Orgullo para la Noche LGBTQ+ en el Dodger Stadium el 3 de junio. Luego, El 11 de junio, los Dodgers y los Gigantes harán historia cuando ambos equipos salgan al terreno en Oracle Park con sus respectivas gorras de Orgullo. pic.twitter.com/MFDzClciei — Los Dodgers (@LosDodgers) May 9, 2022

Las gorras exclusivas también se venderán en la tienda Top of the Park y Left Field Team, pero solo hasta agotarse las existencias.

Días después, los Dodgers se enfrentarán a los Giants en el Oracle Park de San Francisco, donde el equipo contrario también llevará sus gorras del Orgullo Gay.

“Los Dodgers tienen un historial de romper barreras y estamos orgullosos de ser parte de otro capítulo en la historia de la MLB, ya que los Dodgers y los Giants usarán las gorras del orgullo de su equipo el 11 de junio. Si bien nuestras organizaciones tienen una rivalidad de larga data en el campo, nos mantenemos unidos cuando se trata de igualdad para todos”, dijo Kasten.

La celebración comienza en el Center Field Plaza, a las 5:30 p.m. El juego comienza a las 7:10 p.m.

Habrá música de DJ Bowie Jane, bebidas especiales, invitados sorpresa y fuegos artificiales del viernes por la noche después del juego.

La Fundación LA Dodgers dijo que donará el 50% de las ganancias de la rifa 50/50 al Centro LGBT de Los Ángeles.

“La Noche del Orgullo Gay anual de los Dodgers se ha convertido en una de las noches más esperadas de la temporada. Estoy increíblemente orgulloso de tener el elemento adicional de los límites máximos en el campo este año”, dijo Erik Braverman, vicepresidente senior de marketing, comunicaciones y transmisión en un comunicado de prensa.

