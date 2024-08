Angelinos colaboran con diseños para logotipos de los Juegos Olímpicos de 2028

El boxeo está muy arraigado en la familia Navarro del sur de Los Ángeles.

“Mi hermano pequeño, José Navarro, fue atleta olímpico en los Juegos de Sydney en 2000”, dijo Ignacio Navarro, padre de la boxeadora de 20 años Chantel Navarro.

“Me llaman Chicanita”, dijo Chantel. “Realmente quería ir a los Juegos Olímpicos”.

Rolando "Veloz" González, una eminencia en los deportes y un orgullo guatemalteco asegura que tras su experiencia en las olimpiadas de 1984 en los Ángeles no puede esperar para las próximas en nuestra ciudad.

Desde que tenía 14 años, ha estado soñando con boxear en los Juegos Olímpicos. Aunque no llegó a París este año, está dejando su huella en los próximos juegos de LA28.

“Quería que representara mi cultura”, dijo Chantel sobre el logotipo de LA28 que ayudó a crear con el equipo creativo olímpico. “Estoy orgullosa de dónde soy y de representar de dónde vengo”.

El logotipo tiene la “L” estática y el 28 con una “A” cambiante. La “A” de Chantel es un guante de boxeo rosa en papel picado, papel artesanal mexicano, que ha inspirado a otras latinas de todo el país.

“Dijeron que esto es genial. Esto representa mucho nuestra cultura”, dijo Chantel.

Se diseñaron más de 42 variaciones de la “A” con la ayuda de atletas como Allison Felix y Michael Johnson.

Artistas como Billie Eilish y Snoop Dogg también tuvieron la oportunidad de dejar su huella en el logotipo, y podrían desarrollarse más variaciones hasta julio de 2028.

Albergó las Olimpíadas de 2932 y repitió la hazaña en 1984. El estadio de 104 años se prepara para su tercer evento olímpico en 2028.

Una cosa que puede no estar en esos juegos es el deporte de Chantel, el boxeo. Actualmente no está en el programa de los 28 Juegos, y el Comité Olímpico Internacional ha dicho en repetidas ocasiones que el deporte debe encontrar un nuevo organismo rector adecuado, probablemente a principios de 2025, para ser restaurado a la alineación.

“Es un poco desgarrador porque ha estado allí desde el principio”, dijo Ignacio Navarro. “Esa es una de las razones por las que Chantel se volvió profesional. Ella no quería trabajar con los ojos vendados, sin saber hacia dónde se dirigía el deporte como amateur”.

“Tengo un récord de 1-0”, dijo Chantel. “Hice mi debut profesional el 26 de julio”.

Si bien no se arrepiente de haberse convertido en profesional, eso significa que no calificará para los juegos LA28.

“Seguirá formando parte de esto de todas formas”, dijo Ignacio. “Los logotipos estarán vívidos en la memoria de todos durante los próximos años y en los Juegos Olímpicos que vendrán”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.