Laura Bozzo se sincera sobre los traumas, errores y batallas que marcaron su vida

Laura Bozzo abrió su corazón como nunca antes durante una entrevista especial en La Casa de los Famosos, titulada Laura por Laura, donde la icónica conductora se entrevistó a sí misma. En esta conversación sin filtros, Bozzo compartió detalles impactantes sobre su pasado, sus traumas más profundos y los errores que todavía la persiguen.

Desde el inicio, Bozzo dejó claro que no tenía intención de guardarse nada: “Te aseguro que no me callaré nada”, expresó decididamente.

La conductora comenzó recordando sus orígenes como parte de una familia de inmigrantes italianos que se estableció en Perú.

Habló con emoción de su abuelo, a quien describió como “un hombre brillante” y “su adoración”. Su influencia marcó profundamente a Laura desde temprana edad.

“Soy una sobreviviente”, dijo Bozzo, al señalar que “poco se sabe de todo lo que ha sufrido”. Entre esos sufrimientos, relató una dolorosa experiencia de abuso sexual a manos de un médico.

“No querías que el médico te tocara. Sin embargo, el médico te tocó de una manera que no era la adecuada. Fue horrible”, confesó.

También habló del sentimiento de culpa que muchas víctimas experimentan, incluyéndose a ella misma.

Reconociéndose como una defensora de las mujeres, también admitió que nunca supo cómo resolver su propia vida.

Otro aspecto doloroso de su historia fue el bullying que sufrió en la escuela, así como el profundo odio hacia sí misma que la acompañó durante muchos años. “Me sentía rara toda la vida, y eso me causó mucho odio”, reveló.

En la segunda parte de la entrevista, Laura compartió su mayor arrepentimiento: no haberse mudado a Miami junto a su hija cuando tuvo la oportunidad. “Siento que fue mi mayor error”, dijo con pesar.

Además, expresó que le pediría perdón a sus hijas por no haber sido la madre que ellas merecían, al haber puesto su carrera por delante de su familia.

Bozzo también reflexionó sobre las relaciones que tuvo con hombres más jóvenes, reconociendo que estas decisiones afectaron negativamente a sus hijas.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando reveló que enfrentó el cáncer y múltiples problemas de salud, los cuales decidió ocultar incluso a sus seres más cercanos. “Jamás le contaste a la gente de todos tus sufrimientos, ni llantos, ni nada. Porque tú eras la que tenías que hacer fuerte a la gente”, explicó.

Finalmente, Bozzo compartió su deseo de ser recordada como una mujer que trascendió su época y luchó todas las batallas que la vida le presentó.

“Me siento tan orgullosa de esas batallas y quiero que la gente me recuerde siempre como la persona que dio su vida para cambiar y para empoderar a la mujer”, concluyó.

