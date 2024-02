Triunfo histórico: México derrota 2-0 a Estados Unidos en la Copa Oro Femenina de la Concacaf

México venció a Estados Unidos por segunda vez en su historia, con goles de Lizbeth Ovalle y Mayra Pelayo para una victoria por 2-0 el lunes por la noche en la Copa Oro Femenina de Concacaf.

Estados Unidos entró al juego 40-1-1 contra su rival, con su única derrota anterior por decisión de 2-1 durante la clasificación para la Copa Mundial Femenina en 2010.

Fue la primera derrota para Estados Unidos bajo la dirección de la entrenadora interina Twila Kilgore, quien asumió el cargo después de la dramática eliminación del equipo de la Copa Mundial Femenina el verano pasado en los octavos de final. Emma Hayes reemplazará a Kilgore esta primavera.

Ovalle ✍️ Gio pic.twitter.com/XMYBzJENvx — W Gold Cup (@GoldCup) February 27, 2024

México, que no pudo clasificarse para la Copa Mundial del año pasado, terminó en la cima del Grupo A en la Copa Oro, mientras que Estados Unidos terminó segundo. Ambos equipos avanzaron a la ronda eliminatoria.

“Salieron y fueron audaces, fueron valientes con el sueño de jugar un buen partido contra Estados Unidos”, dijo el entrenador de México, Pedro López Ramos.

Ovalle, quien juega en los Tigres de Monterrey, adelantó a México al minuto 28. La defensora estadounidense Becky Sauerbrunn intentó defender a Ovalle pero le pateó el balón. Ovalle lanzó un disparo por encima de la portera Alyssa Naeher y dos defensores estadounidenses y entró en la red.

Fue el primer gol concedido por Estados Unidos a un oponente de CONCACAF en 33 partidos.

“Creo que esto muestra hasta dónde está llegando el juego y que ya no hay juegos fáciles. Y si no nos ocupamos de los negocios y no ejecutamos, esto es de esperarse”, dijo Kilgore.

“Daremos un paso al frente y nos responsabilizaremos de eso y creo que cada vez que tengas un grupo que esté dispuesto a asumir la responsabilidad de cosas como esta, es algo bueno para el futuro del torneo. Todo está sobre la mesa y estaremos motivados, eso seguro”.

Sauerbrunn asumió toda la responsabilidad del gol, tanto en el campo como después en el vestuario.

“Como veterano, tienes algunos días difíciles en la oficina y esta noche definitivamente es un día difícil”, dijo. "Pero afortunadamente, tendrás otro día en la oficina y eso es lo que logras con él.

México estuvo a punto de volver a anotar en el tiempo de descuento del primer tiempo, pero un disparo lejano de Karla Nieto pegó en el travesaño.

Kiana Palacios tuvo una buena oportunidad de darle ventaja a México, pero su disparo alcanzó a la defensora Abby Dahlkemper y se desvió.

En ese momento, México podía sentir su impulso.

Pelayo anotó desde lejos en el tiempo adicional y los jugadores de México celebraron alocadamente en el campo.

“Si perdemos en cuartos de final, entonces la hermosa victoria de hoy es inútil”, dijo López Ramos a través de un traductor. "Espero que este no sea un momento aislado".

¡Un GO-LA-ZO de Pelayo sella el paso a los Cuartos de Final para México! 💥 pic.twitter.com/qy2C6vfseN — W Gold Cup (@GoldCup) February 27, 2024

Estados Unidos vio el éxito de sus adolescentes en los dos primeros partidos del torneo. Olivia Moultrie, de 18 años, anotó dos veces en la victoria por 5-0 sobre República Dominicana y Jaedyn Shaw, de 19 años, anotó un par en la victoria por 4-0 sobre Argentina.

Pero México jugó sorprendentemente duro y Estados Unidos no pudo recuperarse después de conceder ese primer gol.

“Yo diría que en 2010, en ese partido, jugando en Cancún, ese estadio, creo que todos quedamos un poco sorprendidos por el resultado de la clasificación para la Copa del Mundo”, dijo Sauerbrunn, quien jugó en esa derrota hace 14 años.

“Esta noche diría que nunca damos por sentado a ningún oponente. Creo que tenían un plan de juego y lo ejecutaron mejor que lo que teníamos nosotros. Así que eso depende todo de nosotros”.

Esta es la primera Copa Oro Femenina, creada para brindar a los equipos femeninos de la región de CONCACAF partidos más competitivos. Doce equipos jugaron partidos de la fase de grupos en tres ciudades: Carson, San Diego y Houston.

Argentina venció a República Dominicana 3-0 el lunes temprano en el Grupo A.

Los equipos serán resembrados después de la fase de grupos, por lo que México y Estados Unidos tendrán que esperar para conocer a sus oponentes en los cuartos de final.

“El hecho de que todos en ese vestuario puedan decir que desempeñaron un papel en ello es algo muy importante”, dijo Diana Ordóñez después. “Estamos muy orgullosos, pero sabemos que todavía tenemos trabajo por hacer”.