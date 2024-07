Boxeador Ryan García enfrenta cargos por vandalismo en hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills

El boxeador del sur de California Ryan García fue acusado el jueves de vandalismo en el Waldorf Astoria de Beverly Hills.

García, de 25 años, fue acusado de un delito menor de vandalismo por valor de $400 o más en daños o destrucción de propiedad por supuestamente dañar una habitación de huéspedes el 8 de junio cuando se hospedaba en el hotel. La habitación de invitados y un pasillo resultaron dañados, dijo la policía.

No se reportaron heridos.

Se espera que García, de Victorville, comparezca ante el tribunal el 7 de agosto. No quedó claro de inmediato si tiene un abogado. Se enfrenta a hasta un año de cárcel del condado, si es declarado culpable de los cargos.

“Aunque estamos agradecidos de que no se hayan reportado heridos en este incidente, el comportamiento imprudente que daña la propiedad muestra un descarado e inaceptable desprecio por la seguridad y la paz de nuestra comunidad”, dijo Gascón, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles. "Nuestra oficina trabajará para garantizar que la persona responsable rinda cuentas".

Aproximadamente un mes después del arresto por vandalismo en el hotel, el excampeón interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo fue expulsado por el CMB después de que utilizó insultos raciales contra los negros y menospreció a los musulmanes en comentarios transmitidos en vivo en las redes sociales.

García publicó una respuesta en X.

“Estaba trolleando, quiero que cesen todas las matanzas”, escribió García. “Amo a todos, lo siento si te ofendí”.

García tiene marca de 24-1-1 con 20 nocauts. Su última pelea fue el 20 de abril contra Devin Haney. La Comisión Atlética del Estado de Nueva York dictaminó que su victoria se consideraría nula después de que dio positivo por drogas para mejorar el rendimiento.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.