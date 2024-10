Conductas durante la celebración de los Dodgers que podrían causar problemas con la ley

Los fanáticos de los Dodgers en el este de Los Ángeles celebraron la victoria del equipo el sábado con una toma de calles que incluyó fuegos artificiales en el bulevar Whittier y donas en medio de las intersecciones, lo que provocó una respuesta de la policía.

Ahora, el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles advierte a los fanáticos que celebren de manera responsable mientras el equipo angelino continúan compitiendo por un título de la Serie Mundial contra los Yankees de Nueva York.

En una publicación en las redes sociales, el LASD alentó al público a animar al equipo y celebrarlos cuando ganen; pero el departamento también emitió una advertencia.

#LASD encourages everyone to enjoy the #WorldSeries2024 responsibly. Let’s cheer for our team while ensuring the safety and well-being of all.



Unruly, illegal behavior will not be tolerated. LASD will be out in full force to maintain order and protect public safety. Go Dodgers!… pic.twitter.com/G6gh8gwKE8