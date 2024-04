Cómo solicitar ayuda gratuita para sus declaraciones de impuestos

Con la fecha límite para declarar impuestos sin pagar penalidades en caso de deberle al fisco aquí a la vuelta el 15 de abril, todavía tiene tiempo para pedir ayuda gratuita.

Organizaciones como United Ways of California ofrecen ayuda gratuita con llenar sus formularios de impuestos, brindándoles a muchas familias la oportunidad de recibir reembolsos de hasta $4,200.

Los que buscan la ayuda de United Ways of California pueden ir en persona a una cita o hacerlo de forma remota virtualmente, según Jafet Diego, la coordinadora del Programa Gratuito Preparación de Impuestos de United Ways of California.

“Lo pueden hacer por medio de un teléfono celular, una tableta o una computadora y todas estas opciones son completamente gratuitas e incluyen los impuestos a nivel federal y a nivel estatal”, dijo Diego.

Para hacer una cita, puede visitar el sitio myfreetaxes.org y elegir la opción que prefiere. Con su código postal, puede hallar el sitio más cercano para ir en persona si quiere, o las indicaciones para hacer el proceso virtualmente con el apoyo de un preparador.

“Y lo único que necesitan hacer es tomar fotos de sus documentos de impuestos e identificación y subirlos a un portal seguro que utilizamos para esa opción que se llama, ‘Get Your Refund’”, dijo Diego.

Para recibir más información sobre estos servicios, también puede mandar un mensaje de texto al número 211, que diga “Taxes”.

“Lo más importante es declarar impuestos, porque si no los declaran y si ustedes son elegibles es para créditos fiscales, por ejemplo, como el crédito tributario por ingreso del trabajo del estado de California, al no declarar impuestos van a dejar ese dinero sobre la mesa”, dijo Diego.

Además, la fecha límite de declarar impuestos es importante porque si el fisco le debe a usted, y no manda su declaración a tiempo, su dinero tardará en llegar. Así que debe hacer la cita con United Ways of California y llenar su declaración de forma gratuita.

United Ways of California también puede ayudarle con otros procesos fiscales, como solicitar un número ITIN si no cuenta con un seguro social, o pedir una extensión para mandar su declaración si la requiere. Pero si pide una extensión mientras debe al IRS, sólo le perdonará la multa, no la deuda ni los intereses.

Cuando estés buscando ayuda gratuita, ten cuidado de no caer en estafas. Si alguien le dice que le pueden ayudar a llenar su declaración con datos alterados para recibir un mayor reembolso del que le corresponde, es una gran señal de alerta y puede resultar en consecuencias serias.