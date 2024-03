Temporada de impuestos: un preparador puede ayudarte con tu declaración gratis en Los Ángeles

El Servicio de Renta Interna (IRS) informó que la fecha para presentar impuestos este año es el 15 de abril del 2024.

Sin embargo, muchas personas no saben que podrían obtener ayuda gratuita para que un preparador de impuestos lo oriente y así acceder a todos los reembolsos para los cuales califica, y es que, AARP, en conjunto con el IRS tiene decenas de miles de voluntarios listos para ayudarle.

Azalea Iñiguez de Telemundo 52 Responde habló con Gil Cabrera, asesor de relaciones externas de AARP, sobre los aspectos que debe tener en cuenta a la hora de presentar sus impuestos.

Azalea Iñiguez: ¿Cuáles son algunos de los retos más grandes que enfrentan las personas mayores al presentar sus impuestos?

Gilberto Cabrera: El Código Tributario de Estados Unidos es bastante complicado y las reglas, las exenciones y todas estas condiciones cambian constantemente. Por ende, muchos contribuyentes pagan en exceso o recurren a servicios que no pueden pagar o no presentan sus declaraciones de impuestos y pierden créditos y deducciones que han ganado. En pocas palabras, dejan dinero en la mesa y nosotros queremos ayudarles a que ese no sea el caso.

Azalea Iñiguez: Tengo entendido que AARP tiene un programa especial gratuito para ayudarles a presentar sus impuestos. Háblanos de este programa que es Tax-aide ¿y realmente es gratis?

Gilberto Cabrera: En efecto, se llama Tax-aide y es completamente gratis. Es un programa de asesoría en la preparación de las declaraciones de impuestos. Es el programa más grande del país. Lo administran en gran mayoría nuestros voluntarios de AARP y brindan ayuda en todo, absolutamente todo lo relacionado con asuntos impositivos. Se puede hacer en línea o tú puedes buscar en nuestra página basado en tu código postal en donde hay un centro en donde te pueden atender. Muchísimos de ellos en español.

Azalea Iñiguez: ¿Y quién califica para Tax-aide?

Gilberto Cabrera: Cualquier persona. Nosotros tratamos de centrar el programa en personas de bajos recursos, mayores de 50 años. Pero cualquier persona que quiera puede absolutamente de manera gratuita tener la ayuda de tax aide para la elaboración de sus impuestos.

Azalea Iñiguez: Y ¿cómo puede encontrar la gente el lugar más cercano?

Gilberto Cabrera: Ofrecemos citas virtuales y en persona. Puedes buscar en el localizador de nuestro sitio web, que es https://taxaide.Aarpfoundation.Org/

Buscas ahí, como te digo, ahí puedes hacer una cita virtual o si estás en un lugar donde geográficamente estás próximo a uno de nuestros centros, ahí también puedes acudir con todos tus recibos y todos tus documentos.

Si tienes, por ejemplo, las formas 1099, si tienes algún tipo de inversión, todo lo que te haya mandado el gobierno. O tu empleador, por ejemplo, que sea para declaración de impuestos, idealmente tienes que tenerlo ahí, tienes que tener los recibos para las deducciones, etcétera.

Azalea Iñiguez: ¿Y cuáles han sido algunas de las preguntas más comunes en esta temporada de impuestos?

Gilberto Cabrera: ¿Cuál es la fecha límite para entregar las declaraciones de impuestos? Es posible que el IRS, lo extienda, pero lo último que supimos a mediados de enero es que la fecha límite es el 15 de abril.

Nos preguntan también si se puede, como te digo, presentar la solicitud de forma gratuita. Entonces nosotros te decimos sí, todo es absolutamente gratis.

Azalea Iñiguez: ¿Cuándo puedes esperar tu reembolso?

Gilberto Cabrera: Es una de las preguntas más populares.Por lo general, un mes más o menos después de que tú presentas tu declaración de impuestos.

El IRS emite la mayoría de los reembolsos en un período de, 21 días calendario, tres, cuatro semanas en el peor de los casos. Hay, sin embargo, declaraciones en papel que pueden tardar hasta cuatro o cinco semanas.

Azalea Iñiguez: ¿Y cualquier persona, aunque no sean miembros de AARP califica para esta ayuda?

Gilberto Cabrera: Absolutamente. No tienes que ser miembro de AARP. Nos encantaría si lo eres, pero aún así no seas miembro de AARP. Tienes las puertas abiertas y te ayudamos.