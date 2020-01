Tome precaución con su nuevo televisor

Si recién adquirió un nuevo televisor, y tiene niños pequeños en casa, existen importantes recomendaciones para evitar una situación peligrosa.

Una televisión grande, si no está bien colocada y sujetada, podría convertirse en una amenaza real para sus niños, lo bueno es que hay una forma sencilla, y barata de resolver este problema.

Muchos aprovecharon las ofertas navideñas para adquirir nuevos televisores, pero pocos están pensando en el riesgo que estos aparatos pueden traer a sus familias.

La comisión de seguridad de productos del consumidor advierte que cada 30 minutos, llega al hospital un niño lesionado porque un mueble o un televisor le cayó encima, y cada 12 días, un niño muere a causa de un accidente similar.

"Nadie debería tener que enterrar a sus hijos pequeños", dijo una madre que vivió esta tragedia en carne propia, y que hoy da su desgarrador testimonio, para crear conciencia.

“[Quiero] recordarle a otros padres, que estos accidentes son totalmente prevenibles”, dijo Karla Crosswhite, de la comisión de seguridad de productos seguros.

"the tip-over hazard in homes is real... but the solution is very simple"

“El riesgo, es real, explica la vocera de la comisión de seguridad, pero insiste, la solución es muy sencilla”, señaló Crosswhite.

Uno de estos paquetes, puede prevenir que su tele o mueble se caigan, pues los sujeta a la pared, y los puede conseguir en cualquier ferretería, o por internet. Son muy económicos y no tardará más de 5 minutos en instalarlo.

“Lo ideal es anclar además de las televisiones, las cajoneras, los muebles grandes, y hasta los aparatos electrodomésticos”, agregó Crosswhite.

Para prevenir accidentes, también se recomienda que evite poner sobre el mueble de la televisión cosas que atraigan a los niños, como juguetes, controles remotos o alimentos. Y muy importante, después de anclar su nuevo televisor, asegúrese de no dejar el que quitó, en un lugar donde se pueda caer también.