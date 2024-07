“Todo mi dinero había desaparecido”: mujer cuenta que nunca recibió $3,400 de beneficios del seguro de desempleo

Una mujer tuvo que pedir un permiso especial para cuidar a su mamá, y se suponía que recibiría beneficios del seguro de desempleo, pero el dinero desapareció de su cuenta.

La compañía que recientemente empezó a utilizar el estado para mandar pagos por beneficios del desempleo, es la misma que emitió las tarjetas de reembolsos de impuestos para la clase media, y muchas de las personas que debieron haber recibido esos beneficios reportaron fraude, asegurando que su dinero se desapareció antes de que pudieran cobrarlo.

Bertha Luna es hija única, y recientemente tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su mamá.

“Mi mamá se enfermó y tenía complicaciones, y necesitaba mi ayuda”, dijo Luna, beneficiara del seguro de desempleo.

Y fue por eso por lo que solicitó, y le otorgaron beneficios para tomar una ausencia médica familiar, a través del Departamento de Desarrollo del Empleo, o EDD por sus siglas en inglés.

Esa agencia, recientemente empezó a distribuir beneficios a través de tarjetas de débito emitidas por “Money Network”, pero Luna dice que cuando activó su tarjeta, no tuvo oportunidad de gastar un centavo de los 3,400 dólares que le habían depositado.

“Todo mi dinero había desaparecido. Seis semanas de pago que había desaparecido”, dijo Luna. “Me metí al App muchas veces más para ver si era verdad”.

Convencida de que se trataba de un fraude, presentó un reclamo con Money Network, pero la respuesta no fue la que esperaba.

“No fue aprobado, no era fraude. Me enojé mucho y puse un “appeal”, y todos los días llamaba”, contó Luna.

Mientras tanto, Luna contó que le mandaron otra tarjeta que se suponía estaría cargada con $900, pero no la pudo activar.

“El agente me dijo que no iba a poder activarla porque ya no había dinero en la tarjeta. Alguien ya había usado mi dinero, a hacer compras. Era otra vez fraude”.

Luna dice que llamó tanto al estado como a Money Network para buscar solución, pero nadie le resolvía el problema.

“Me puse muy deprimida pensando que nunca voy a recoger mi dinero”, dijo Luna.

Esta no es la primera vez que un televidente reporta un problema similar. Los estafadores han estado vaciando tarjetas de beneficios de personas que aseguran que sus llamados de ayuda, a menudo, no reciben respuesta.

Tanto el estado como Money Network recientemente fueron auditados por la forma en que manejaron los reembolsos de la clase media.

En su reporte final, el auditor estatal determinó que hubo múltiples fallas en el programa, incluyendo la falta de una definición clara de qué constituí fraude, y cómo se monitorearía el mismo.

El estado y Money Network aseguraron a Telemundo Responde y a NBC que los beneficiarios del EDD tendrían una mejor experiencia, pero ese no fue el caso de la señora Luna.

“Me sentí que no sabía quién me podía ayudar, ellos no tratan de ayudar a nadie”, dijo Luna.

Luego de que el equipo investigativo solicitara al EDD una explicación sobre el caso de Luna, le enviaron un cheque por los $4,300.00 que no recibió, y nos dijeron que “el EDD continúa combatiendo el fraude, conforme los criminales siguen evolucionando sus esquemas” y dijeron que “el caso de la señora Luna es raro”, y que “no es un indicador de un problema endémico”.

Money Network corroboró lo anterior, y expresó que “sólo un porcentaje pequeño de beneficiarios han reportado fraude” añadiendo que también están comprometidos a combatir el fraude y a mejorar su servicio al cliente.

La señora Luna dijo estar agradecida por haber recuperado su dinero, pero espera que otras personas, no pasen lo que ella vivió.

El EDD está implementando un sistema de pagos por medio de depósito directo, pero mientras usted no se haya inscrito a esta forma de pago, la recomendación es no activar su tarjeta hasta que esté listo para usarla, y transferir su dinero a una cuenta personal en cuanto se lo depositen, pues eso puede ayudar a proteger su dinero.