Estafadores roban cuentas de Facebook para solicitar dinero

Brenda Hernández fue víctima de robo de identidad por un medio en que los estafadores han comenzado a utilizar con más frecuencia: las redes sociales

Hernández recibió una video llamada de una persona conocida por messenger. Al responder la llamada, Hernández asegura haber visto a su amiga en pantalla pero no tenía sonido, por lo que decidió colgar.

Momentos después, esa supuesta amiga le mandó un mensaje por messenger, pidiéndole dinero. Ella rehusó responder el mensaje pero, a partir de ese momento, su acceso a la red social se bloqueó.

El estafador se hacía pasar por la amiga y les hizo creer a las dos que iban a solicitar una ayuda del Gobierno pero que primero tenían que pagar

“Ya no pude entrar a Facebook, ni a Messenger”, cuenta Hernández. “Rápidamente me metí a mis cuentas de banco y me mandaba error. Me empecé a asustar y dije ‘pues, ¿qué pasó?’”

Sin saber lo que ocurría, varios familiares y amigos la comenzaron a contactar a través de su celular, preocupados por ella.

“Todo el viernes [estuve recibiendo] llamadas y llamadas y llamadas”, recuerda Hernández. “Que si yo estaba bien, que ya me habían depositado. En Juárez también. [Era] muy raro porque les pedían el dinero mexicano”.

Usando su cuenta de messenger, estuvieron pidiéndole a sus contactos unos $370 dólares. Esto, según se lee en mensajes que sus conocidos le enviaron.

Muchos de ellos cayeron en la estafa al creer que Hernández necesitaba de su ayuda. Sus amigos le contaron que, además de los mensajes, se veía un video con el rostro de ella pero sin audio.

Fue un video igual a la video llamada que ella había contestado. Asustada buscó el apoyo de las autoridades

“[Tuve] que ir a la policía y levantar un reporte y después hice reporte en Facebook también y en el FBI”, cuenta Hernández.

Lamentablemente, Hernández no ha sido la única víctima durante este año, pues el FBI ha recibido denuncias de este modo de robo de identidad y estafa a través de redes sociales

“Si hay casos que se han reportado del último de enero hasta hoy”, dice Kimberly Carrillo, portavoz del FBI.

“[Se] han reportado 64 casos y desafortunadamente si está ocurriendo. “[Pero] muchos de ellos no los reportan y eso es muy difícil para nosotros poder ayudar”.

Es por ello que, además de la denuncia en línea, el FBI recomienda no sincronizar datos o cuentas bancarias con facebook, para evitar que los estafadores tengan acceso a tu dinero.

Y aunque Hernández si notificó al FBI en el sitio www.ic3.gov, hasta ahora dice que no ha tenido respuesta. Fue la razón por la que contactó a Telemundo 52 Responde para alertar a su comunidad.

“[Para] que ustedes me brinden el apoyo para poder alertar a más gente pues es algo que de perdida a lo mejor yo sé que por mi culpa cayó mucha gente”, dice Hernández. “Pero también ojalá que por medio de esto mucha gente ya no caiga”.

Si recibe videollamadas de personas que normalmente no se comunican de esa manera, las autoridades recomiendan no contestar.

Es mejor preguntar por texto que necesitan y si le piden dinero, asegúrese de contactar directamente a la persona para verificar que la petición sea real.