Sismo de magnitud 3.9 sacude el área de Ojai a primera hora de la mañana

Un temblor de magnitud 3.9 cerca de Ojai sacudió partes del sur de California el martes temprano.

El sismo ocurrió cerca del mismo lugar que el denominado “hurriquake” de magnitud 5.1 del domingo se informó a las 4:39 a.m. No hubo informes de daños, pero se sintieron temblores en varias comunidades del condado de Ventura.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El sismo se produce después de que la madre naturaleza diera un doble golpe el domingo cuando un terremoto en el condado de Ventura provocó una sacudida generalizada el mismo día en que la región estaba empapada por su primera tormenta tropical en décadas.

El temblor de magnitud 5.1, ocurrido a las 2:41 p.m., sobresaltó a los habitantes del sur de California que ya estaban preparados para los remanentes del huracán Hilary, que ya había traído horas de lluvia constante durante el mes más seco del año en la región.

Este mapa muestra un sismo de magnitud 2.5 o mayor reportado en el área de Ojai desde el domingo. Crédito: USGS

Ha habido varias réplicas de magnitud 3.0 o más en los días que siguieron al temblor con centro a unas cuatro millas al sureste de Ojai, a unas 80 millas al noroeste de Los Ángeles.

Se informó de temblores en Ventura, Camarillo, Oxnard, Newbury Park, Thousand Oaks, Simi Valley, Santa Bárbara, partes del Valle de San Fernando de Los Ángeles, Malibú, Porter Ranch, Manhattan Beach y otros lugares.

En el restaurante Tres Hermanas en Ojai, el video de una cámara de seguridad capturó imágenes y el sonido discordante de un temblor.

Ojai, una pequeña comunidad escénica en el borde del Bosque Nacional Los Padres, a unas 12 millas al norte de Ventura, tiene un vibrante centro de la ciudad que cuenta con galerías de arte, tiendas y bares.

No hubo informes inmediatos de daños significativos. El Departamento del Alguacil del condado de Ventura realizó un estudio aéreo de la presa del lago Casitas, la presa de Matilija y la ciudad de Ojai y no encontró daños.

"Esta ubicación es interesante para tenerla allí", dijo la sismóloga Dra. Lucy Jones. "Esta es la primera vez que tenemos un 5 desde 1932 exactamente en esta ubicación, e incluso dentro de la cuenca de Ventura".

Una licorería en Santa Paula fue sacudida por un temblor de magnitud 5.1.

Se informó un sismo de magnitud 5,1 en 1941 al oeste del temblor del domingo, dijo Jones. Algunas de las réplicas del terremoto de Northridge de 1994 se produjeron al este del lugar.

Jones dijo que es probable que haya más réplicas en los próximos días.

El hashtag #hurriquake rápidamente comenzó a ser tendencia en X luego del terremoto de la tarde.

El temblor ocurrió al mismo tiempo que una rara tormenta tropical azotaba el área de Los Ángeles por primera vez en décadas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.