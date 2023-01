Covered California: cómo obtener un seguro médico de acuerdo con su presupuesto

Los funcionarios estatales están haciendo un último esfuerzo para que los californianos sin seguro médico se inscriban en la cobertura a través de Covered California, alegando que muchos serían elegibles para recibir protección y tranquilidad por alrededor de $10 al mes.

La fecha límite para la inscripción abierta de este año finaliza el 31 de enero a la medianoche. Una vez inscritos, los consumidores pueden ver cómo sus planes entran en vigencia el 1 de febrero. Los agentes de seguros y los voluntarios de todo el estado ofrecen apoyo de última hora para ayudar a las personas a inscribirse.

Yadira López, agente certificada de Covered California, dijo que algunos de sus clientes pagarían menos de una comida por la cobertura mensual.

“Estamos viendo primas de $0 al mes”, dijo Loped. “En este momento, el 50% de las personas que se inscriben pagaría menos de $10 al mes”.

Si usted no tiene un seguro médico que cubra sus necesidades y la de su familia, aún está a tiempo de poder aplicar en Covered California

Cómo comprar y comparar cobertura

Covered California ha actualizado el diseño de su sitio web para que sea más fácil para los afiliados potenciales averiguar cuánto pagarían mensualmente por la cobertura y qué tipo de ayuda financiera está disponible para ellos.

Por ejemplo, una persona soltera de 40 años en Whittier con un ingreso medio de $35,000 puede completar un formulario simple para calcular que podría comprar un plan que costaría $125 al mes con la asistencia mensual potencial de $210.

El mismo usuario también puede comparar diferentes planes con detalles de cobertura para tomar una decisión para el nuevo año. El sitio web también informará a los consumidores si su seguro de elección ofrecería tratamientos comunes de COVID-19.

Cómo obtener ayuda

La asistencia gratuita y confidencial está disponible para los consumidores en diferentes idiomas. Aquí le mostramos cómo encontrar a alguien que pueda ayudarlo en el idioma que elija. También puede buscar por distancia y código postal.

¿Todavía necesita más ayuda para navegar el proceso de inscripción?

Puede llamar al centro de servicio al 1-800-300-1506 o enviar su información de contacto en línea, para que alguien pueda llamarlo por teléfono en 15 minutos.

Por qué necesita un seguro

Además de tener tranquilidad ante posibles problemas de salud, los estadounidenses sin seguro médico evitarán una multa cuando presenten sus impuestos estatales. La multa puede ser de al menos $2,550 para una familia de cuatro.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English