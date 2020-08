Siguen bajando las hospitalizaciones por COVID-19 en el condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles informó el domingo 1789 nuevos casos de COVID-19 y 10 muertes más, lo que eleva los totales del condado a 208,528 casos y 4,977 muertes.

Los números del domingo incluyeron todos los informes de laboratorio actuales del sistema del estado de informes de laboratorio electrónico, pero no incluyeron los números pendientes por una falla reciente en el sistema. Los funcionarios estatales anticipan enviar los informes atrasados ​​en los próximos días.

En más buenas noticias, las hospitalizaciones continuaron disminuyendo, con 1,568 pacientes hospitalizados con COVID-19 y 31% en cuidados intensivos, lo que es 1,610 menos que el sábado y 2,200 menos que hace aproximadamente un mes. Las cifras de hospitalización promediaban unas 2,000 por día la semana pasada.

La falla técnica no ha afectado el número de hospitalizaciones.

Los residentes más jóvenes continúan constituyendo la mayoría de los casos nuevos positivos. De los nuevos casos reportados el domingo, el 69% son menores de 50 años.

"Hay muchas personas que están de duelo por la pérdida de un familiar o amigo que murió como resultado del COVID-19. Pensamos en usted todos los días y le deseamos curación y paz durante este momento difícil", dijo Bárbara Ferrer, la director de salud pública del condado. "A medida que comenzamos a ver que la curva se aplana nuevamente, quiero instar a todos a permanecer cautelosos y atentos a la realidad del COVID-19; no desaparecerá pronto. Si volvemos a la vida como la conocíamos antes de la pandemia, veremos el aumento de casos, hospitalizaciones y muertes una vez más. Los protocolos y las medidas de protección provistas por las órdenes de oficiales de salud crean oportunidades para que continuemos el paso a la recuperación, pero solo si se cumplen. Evite fiestas y situaciones abarrotados, use cubiertas para la cara en todo momento cuando esté fuera de su casa, mantenga la distancia física de las personas con las que no vive y lávese las manos con frecuencia ".

Dadas las últimas demoras del sistema del estado de informes de laboratorio electrónico, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles insta a cualquier persona con un resultado de laboratorio positivo a llamar al 1-833-540-0473 para comunicarse con un especialista en salud pública que pueda brindarle información sobre servicios y apoyo.

Los resultados de las pruebas estaban disponibles para 1,932,963 personas hasta el domingo, y el 10% de todas las personas dieron positivo.