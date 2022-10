Estudio: fuga de gas de estufas y tuberías de aire acondicionado puede causar cáncer

California.- Las estufas de gas en los hogares de California tienen fugas de benceno que causa cáncer, según descubrieron los investigadores en un nuevo estudio publicado el jueves, aunque dicen que se necesita más investigación para comprender cuántos hogares tienen fugas.

En el estudio, publicado en Environmental Science and Technology el jueves, los investigadores también estimaron que más de 4 toneladas de benceno por año se filtran a la atmósfera desde las tuberías exteriores que llevan el gas a los edificios de California, el equivalente a las emisiones de benceno de casi 60,000 vehículos. Y esas emisiones no son contabilizadas por el estado.

Los investigadores recolectaron muestras de gas de 159 hogares en diferentes regiones de California y midieron para ver qué tipos de gases se emitían en los hogares cuando las estufas estaban apagadas. Descubrieron que todas las muestras que analizaron tenían contaminantes peligrosos del aire, como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX), todos los cuales pueden tener efectos adversos para la salud en humanos con exposición crónica o exposición aguda en grandes cantidades.

Lo que más preocupaba a los investigadores era el benceno, un carcinógeno conocido que puede provocar leucemia y otros tipos de cáncer y trastornos de la sangre, según el Instituto Nacional del Cáncer.

El hallazgo podría tener implicaciones importantes para la calidad del aire interior y exterior en California, que tiene el segundo nivel más alto de uso residencial de gas natural en los Estados Unidos.

“Lo que muestra nuestra ciencia es que las personas en California están expuestas a niveles potencialmente peligrosos de benceno del gas que se canaliza a sus hogares”, dijo Drew Michanowicz, coautor del estudio y científico principal de PSE Healthy Energy, una empresa de investigación y instituto de políticas “Esperamos que los formuladores de políticas consideren estos datos cuando elaboren políticas para garantizar que las políticas actuales y futuras protejan la salud a la luz de esta nueva investigación”.

Los hogares en el área metropolitana de Los Ángeles, el norte del Valle de San Fernando y el Valle de San Clarita tenían los niveles más altos de benceno en el gas. Las fugas de las estufas en estas regiones podrían emitir suficiente benceno para exceder significativamente el límite determinado como seguro por la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental de California.

Este hallazgo en particular no sorprendió a los residentes y trabajadores de la salud de la región que hablaron con The Associated Press sobre el estudio. Eso se debe a que muchos de ellos experimentaron la fuga de gas natural más grande conocida en la nación en Aliso Canyon en 2015.

En ese entonces, se filtraron 100,000 toneladas de metano y otros gases, incluido el benceno, de un pozo fallido operado por Southern California Gas Co. Tomó casi cuatro meses controlar la fuga y provocó dolores de cabeza, náuseas y hemorragias nasales.

El Dr. Jeffrey Nordella era médico en un centro de atención de urgencias en la región durante este tiempo y recuerda estar desconcertado por la variedad de síntomas que experimentaban los pacientes. “No tenía mucho que ofrecerles”, excepto ayudarlos a tratar de desintoxicarse de las exposiciones, dijo.

Esa fue una exposición aguda a una gran cantidad de benceno, que es diferente de la exposición crónica a cantidades más pequeñas, pero “recuerde lo que dijo la Organización Mundial de la Salud: no hay un nivel seguro de benceno”, dijo.

Kyoko Hibino fue una de las residentes expuesta a la contaminación tóxica del aire como resultado de la fuga de gas de Aliso Canyon. Después de la fuga, comenzó a tener tos persistente y hemorragias nasales y, finalmente, le diagnosticaron cáncer de mama, que también se ha relacionado con la exposición al benceno. Sus gatos también comenzaron a sangrar por la nariz y uno falleció recientemente de leucemia.

“Diría que tomemos este estudio realmente en serio y entendamos qué tan mala es (la exposición al benceno)”, dijo.