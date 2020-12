Captado en video: pobladores de comunidad mexicana atacan a palos a militares

MÉXICO - El encapuchado golpeó la camioneta del ejército una y otra vez, mientras los demás amenazaban con hacer lo mismo.

Los soldados fueron interceptados en un camino de Tierra Caliente, Michoacán, y por más que trataron de explicar que iban de paso, los civiles arremetieron contra ellos.

"-¡De dónde vienen ustedes? -De Apatzingán", se escucha en el video.

A pesar de que las agresiones fueron físicas y verbales, los uniformados no respondieron a ellas y hubo saldo blanco en estos hechos.

El video difundido a través de las redes sociales indignó a la gente de todo el país.

"No es correcto que nosotros agredamos a las autoridades", considera Vianey Romero, habitante de Michoacán.

La poderosa organización criminal utiliza drones con explosivos contra ellas.

Dice que no puede creer que los encargados de proteger a la población, sean minimizados de esa manera.

"Tenemos que parar todo esto y poner atención en esta zona, ya que no pueden seguir enfrentándose civiles contra las autoridades", opina.

Y es que este tipo de acciones no son nuevas, indica el especialista en Seguridad, Carlos Arrieta.

"Es una humillación más a las fuerzas armadas", afirma.

Arrieta recordó que en lo que va de este año, sujetos al servicio de los cárteles del narcotráfico han realizado diversas agresiones y emboscadas contra policías y militares en el estado.

"Una vez más ha demostrado el crimen organizado que tiene más fuerza, más poder de convocatoria y más base social que las propias autoridades", afirma Arrieta.

Los ataúdes de los nueve fallecidos recorrieron la comunidad bajo la lluvia.

Ante ello, mexicanos como José Huerta pidieron que alguien ponga orden para evitar estas situaciones.

"No creo que sea justificable, no sé a qué se deba, por qué actúan así pero no", dice Huerta.

Al final, los soldados del video siguieron su camino, pero bajo el riesgo y la advertencia de que serán nuevamente atacados.