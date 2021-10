Gobierno de México obliga a trabajadores a mudarse de ciudad: 80% no quiere hacerlo

CIUDAD DE MÉXICO - Con un choque de puños Rubén y Francisco se despidieron después de trabajar más de 25 años en la secretaría de Salud.

“Quién sabe si nos saludemos en Guerrero“. Los dos hombres dicen que ahora su futuro laboral es incierto, luego de que inició la mudanza de esa oficina y todos sus empleados de la capital del país hacia Acapulco.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"La reubicación del personal de las demás áreas será de manera voluntaria y progresiva", asegura Jorge Alcocer, el secretario de Salud.

En la primera fase que arrancó este mes se han trasladado ya 100 personas, principalmente directores, mandos y personal que se sumó a la iniciativa, pero la mayoría sigue en la ciudad, asustados e indecisos, dice Yolanda, por lo que vendrá.

"A mí me afectaría porque dejaría a mis hijos, yo soy madre soltera entonces dejaría a mis hijos aquí y cómo le hacen ellos, además se tendría que pagar una renta aquí y una renta allá", dice Yolanda, una de las trabajadoras en esa dependencia.

La descentralización de esta oficina no es la única, al menos 32 dependencias harán lo mismo hacia distintas entidades del país como parte de una de las dos promesas de campaña que el presidente López Obrador asegura le faltan por cumplir.

Alcocer confirmó que el objetivo es mover a más de 4,000 empleados y quienes no acepten irse podrán ser reubicados, sumarse al retiro voluntario o jubilarse de forma anticipada.

Francisco Garduño no quiere perder su fuente de ingresos, pero tampoco -indica- la vida que ya tiene.

"La verdad no me parece viable un cambio de esa naturaleza a un estado tan inseguro, de los más inseguros de la república, y obviamente por la familia que nos desintegra si yo me voy", argumenta Garduño.

"De hecho tengo vivienda y la sigo pagando", dice Javier Salgado, otro de los trabajadores para quien no hay opción, con una hipoteca por pagar e hijos pequeños, no puede buscar otro trabajo.

"Sería un sacrificio, pero sí, sí me iría", dice Salgado.

El gobierno mexicano anticipó que les dará facilidades para obtener créditos de vivienda, pero cada quien tendrá que asumir los costos de cambiar su oficina rodeada por el tráfico por otra con vista al mar de Guerrero.