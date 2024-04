‘Yo vi dos piernas.’ Hombre de Woodland Hills recuerda cómo descubrió su vecino apuñalado

Mientras las autoridades descubrieron que el cuerpo de un bebe muerto en la autopista 405 en Culver City estaba conectado con una muerte por puñalada en Woodland Hills y un choque mortal en Redondo Beach, una comunidad en el Valle de San Fernando seguía en estado de shock..

Una trágica cadena de acontecimientos resultó en la muerte de un bebe de ocho meses mientras su hermana, de nueve años, quien también fue hallada en la autopista, no sufrió heridas graves. La madre de las niñas murió en una colisión fatal mientras su novio fue hallado muerto con puñaladas en el Apartamento Montecito sobre la avenida Variel en Woodland Hills.

La víctima apuñalada se identificó como Jaelen Chaney de 29 años mientras las autoridades dicen que la mujer, quien se cree apuñaló a Chaney, es Danielle Johnson de 34 años.

‘Algo mal sucedió aqui’

Mientras vecinos trataban de entender la serie de incidentes, un hombre quien vivía a lado de la familia de cuatro dijo que descubrió una escena espantosa al lado.

“Yo fui afuera de mi unidad, y vi sangre en el piso,” dijo Richard Berglund, vecino de al lado. “Yo comencé a llamar hacia dentro y dije, ‘¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?’ y nadie me respondió.”

Cuando Berglund entró a su unidad, vio una imagen difícil de olvidar.

“Yo vi dos piernas que estaban en el piso, entonces yo llame al 911 y dije, ‘algo mal ha sucedido aquí."

‘No necesitas ser violento’

Otro vecina dijo que aunque ella había escuchado a la pareja pelear temprano el lunes, nunca se imaginó que habría un resultado tan mortal.

“No me puedo imaginar cómo las cosas se pudieran poner así de malo si tuvieras que hacer algo así. Yo no lo entiendo,” dijo Jody Berglund, quien vivía a lado de las víctimas y el sospechoso. “Vete. Eso es lo que siempre dijo. Vete. No necesitas ser violento.”

Los vecinos dicen estar desconsolados por la única sobreviviente, la niña de nueve años, quien fue hallada en la autopista 405 con su hermana. El equipo de investigación en NBC Los Ángeles descubrieron que la hermana mayor tenía la bebe en sus manos cuando fueron arrojadas fuera del carro mientras su mamá lo conducía.

“Yo como una mamá y abuela, no me puedo imaginar lo que pasó esa niña,” Berglund dijo. “Ella tendrá que vivir con esto por el resto de su vida y nadie se merece eso. Nadie. Y yo solo espero que ella sea cuidada.”