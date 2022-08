Vendedor recibe donaciones después que un hombre destrozara su puesto con un hacha

Después de que nuestra historia se transmitiera en Telemundo 52 y nuestra estación hermana, NBC4, varios televidentes se pusieron en contacto, incluidos dos extraños que donaron $1000 cada uno a Jonathan Álvarez Márquez.

“Me senté allí y estaba horrorizado y muy conmovido”, dijo Dave Velásquez, un jubilado que vive en Santa Mónica. “No pude evitar pensar que el sueño americano de este hombre fue destrozado violentamente por este hombre enloquecido”.

Velásquez dijo que después de ver el video de un hombre que se acercaba agresivamente a Álvarez y luego destruía su puesto de frutas con un hacha, tenía que hacer algo.

Dijo que no solo sentía por Álvarez, de 20 años, quien acaba de mudarse aquí desde México hace un año, dijo que también pensaba en su propia educación como inmigrante.

“Podría pensar en mí como el repartidor de periódicos en mi bicicleta, y que un hombre me asalte y destroce mi bicicleta y arroje mis papeles por todas partes y lo que eso le haría a mi mente joven”, dijo Velásquez.

Velásquez conoció a Álvarez por primera vez el miércoles y le entregó un sobre lleno de $1000.

“Es mucho dinero y la verdad que no me esperaba esto”, dijo Álvarez Márquez. “Es un gran apoyo que usted me está dando para comprar mis cosas y regresar a trabajar”.

Aun cuando el idioma es una barrera, se entendieron.

Álvarez, quien habló en español, le dijo a Velásquez que espera que lo que le pasó no vuelva a suceder y que está muy agradecido.

Otro espectador, que no quiso ser identificado, también le entregó $1000 a Álvarez.

“Esperemos que esto te proporcione nuevos suministros para seguir trabajando”, dijo estrechándole la mano.

LAPD dijo que están buscando activamente al hombre que se ve en el video que se acercó agresivamente a Álvarez y regresó con un hacha, que usó para destrozar y destruir su puesto de frutas.

Álvarez se había instalado en la esquina de la Avenida Canoga y Dumetz Road en Woodland Hills el domingo por la tarde.

La policía confirmó a NBC4 y Telemundo 52 que este es el mismo hombre que atacó a otro vendedor ambulante en esa misma esquina a principios de este año.

“Cualquier ataque contra un vendedor ambulante es abominable y todos los que vean este video deberían estar profundamente perturbados. Este tipo de comportamiento de vigilantes es ilegal e inmoral y este individuo tendrá que rendir cuentas”, dijo el concejal de Los Ángeles, Bob Blumenfield, quien representa a Woodland Hills, en un comunicado el miércoles.

Continuó diciendo que “presentará legislación para ver cómo nosotros, como ciudad, podemos aumentar las penas por este tipo de ataques, así como explorar más protecciones para las víctimas de este tipo de vigilantismo odioso”.

Álvarez dijo que con las donaciones cree que puede comenzar a vender fruta nuevamente en unos días. Dijo que planea regresar a la misma esquina.

“[Seguiré] metiéndole empeño al trabajo y con la fe de Dios, llegaré a tener un negocio propio”, dijo Álvarez Márquez esperanzado.

Velásquez espera que el vendedor vea que hay gente que tiene un buen corazón.

"Solo quiero que tenga este dinero para que pueda comenzar de nuevo”, dijo Velásquez. “Ojalá le devuelva la fe en lo que yo llamo el Sueño Americano”.

