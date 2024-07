Encuentran muerta a una recién nacida en vivienda en Woodland Hills

Las autoridades investigan el hallazgo de una recién nacida muerta en una casa en Woodland Hills el martes en la noche.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que una mujer de 23 años llegó a un hospital local sangrando profusamente. Su condición llevó a las autoridades a acudir a su casa en la cuadra 2300 del bulevar Burbank, donde encontraron muerta a una niña de 1 día de nacida en un bote de basura.

Tiffany Feder, quien se identificó como la abogada de la madre, dijo a la estación hermana NBC 4 que su cliente está cooperando con la policía.

“Vamos a dejar que la investigación siga su curso”, dijo.

La policía permaneció en el lugar durante varias horas interrogando a los testigos.

No está claro cómo murió la bebe. El estado de su madre no fue dado a conocer.

