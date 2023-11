Camión volcado derrama tierra en la autopista 605 en Whittier

Un camión que transportaba tierra volcó la madrugada del jueves en la autopista 605, congestionando el tráfico en el área de Whittier.

Los detalles sobre lo que provocó el accidente no estuvieron disponibles de inmediato.

El camión se volcó al sur de Whittier Boulevard y derramó su carga de tierra sobre los carriles de la autopista. Los equipos removieron parte de la tierra, permitiendo que el tráfico atravesara el área.

Un carril está abierto en la autopista 605 en dirección norte. Dos carriles están cerrados en el lado sur de la vía.

Se espera que los carriles de la autopista permanezcan cerrados hasta al menos las 8 a.m.

No se reportaron heridos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.