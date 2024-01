Muere tras recibir disparos desde un automóvil en  Whittier

Un hombre murió en el área de Whittier el domingo por la noche cuando alguien abrió fuego desde un automóvil.

El tiroteo se informó alrededor de las 10 p.m., en la cuadra 5700 de la Avenida Esperanza, cerca de Amigo Park.

Fernando Domínguez, de 22 años, de Montebello, murió en el lugar, según el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles. No había información disponible sobre sospechosos o motivos.

Se realizaron disparos desde un vehículo que abandonó el lugar, dijo la policía. Los detalles sobre el motivo y la descripción del automóvil no estaban disponibles la madrugada del lunes.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a la Oficina de Homicidios del alguacil al 323-890-5500 o a Crime Stoppers al 800-222-8477.

