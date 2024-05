Cámara activada por movimiento capta oso “feliz” en montaña del valle de San Gabriel

Lo que debes saber Johanna Turner, la fotógrafa de vida silvestre que forma parte de Cougarmagic, publicó una foto de un oso pardo “sonriente” en las redes sociales el 7 de mayo.

El oso fue fotografiado por una cámara activada por movimiento sobre el Valle de San Gabriel el 21 de abril de 2024.

El animal, apodado “Oso pardo feliz”, ha provocado decenas de comentarios encantados en Facebook e Instagram.

Muchas personas muestran la sonrisa más grande que jamás hayan sonreído cuando llegan por primera vez al sur de California y se encuentran con las luces brillantes de nuestra resplandeciente ciudad.

Parece, al menos a primera vista, que un visitante peludo y de tamaño considerable de la variedad ursina tuvo la misma reacción el 21 de abril.

Un oso pardo fue fotografiado deambulando por una cámara activada por movimiento situada en lo alto del resplandeciente valle de San Gabriel con... ¿una sonrisa en su hermoso hocico?

Bueno, los humanos han asignado durante mucho tiempo emociones similares a las de las personas a los animales, y eso es exactamente lo que hacemos. Pero no es difícil mirar al oso “radiante” y encontrar la felicidad en la divertida fotografía.

¿Nos atrevemos a decir que podemos contener “a duras penas” nuestra alegría al verlo?

Podemos decir que se merece un aplauso.

La dulce instantánea, compartida el 7 de mayo, ya cautivó a cientos de seguidores en las cuentas de Instagram y Facebook de Cougarmagic.

La fotógrafa de vida silvestre Johanna Turner forma parte de Cougarmagic, un sitio de fotografía de vida silvestre. El sitio también presenta fotografías activadas por movimiento de linces, pumas y otras criaturas maravillosas vistas en los bordes escarpados del sur de California y, a veces, también dentro de las áreas más urbanas de la región.

Turner, “Héroe de la Conservación” del Fondo de Conservación de Disney de 2019”, aboga por la vida silvestre del sur de California y al mismo tiempo recauda fondos para organizaciones como Transition Habitat Conservancy, donando impresiones de sus fotografías para ayudar a una variedad de esfuerzos centrados en la conservación.

En cuanto al “Oso pardo feliz”, ¿cuál es el nombre apropiado que el fotógrafo le dio a la inspiradora foto?

Puede que sea un macho debido a su “gran forma de cabeza en bloque”, compartió la fotógrafa, pero no está segura.

Turner señala que la recién creada superestrella del sur de California está “saludable” y seguramente está masticando toda la “hierba fresca” que está brotando después de nuestro húmedo invierno.

Este no es el único oso visto en el Valle de San Gabriel en las últimas semanas; recientemente, una madre osa se dio un rápido chapuzón en una piscina de Monrovia mientras sus dos lindos cachorros miraban.

