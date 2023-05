Contratarán más ayudantes del alguacil por aumento del crimen en West Hollywood

Parece que West Hollywood traerá de regreso a algunos agentes del alguacil para patrullar su ciudad pero no traerán tantos como algunas personas de la comunidad quieren.

El Ayuntamiento de West Hollywood no tomó una decisión sobre la contratación de más agentes hasta el lunes por la noche.

Esta decisión reciente se produjo aproximadamente un año después de que la ciudad votara para eliminar la cantidad de agentes del alguacil en las calles a cambio de lo que ellos llaman “embajadores”.

La alcaldía de West Hollywood aprobó la contratación de 30 guardias de seguridad, que no portan armas, para resguardar a la comunidad.

“Su función principal es proporcionar una presencia desarmada, altamente visible y uniforme en toda la ciudad de West Hollywood”, dijo David Aguilar, del Programa de Embajadores de Seguridad Block By Block.

“Y actuar como un impedimento visual para el comportamiento no deseado”.

El Programa de Embajadores Block By Block tiene 85 personas patrullando las calles. La ciudad dijo que es una forma de ofrecer seguridad, escoltas y responder a llamadas no violentas.

Pero algunos residentes creen que el programa de embajadores condujo a un aumento de la delincuencia el año pasado.

Citaron un incidente que tuvo lugar la semana pasada en un aliado donde un video de vigilancia mostró a cuatro personas armadas con rifles de asalto robando a varias personas.

Dicen que fue un error de la ciudad quitar el financiamiento a los agentes del alguacil.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.