“Voy a dar a luz”: madre hispana da a luz a su bebita al costado de una carretera

LOS ÁNGELES -- Llenos de adrenalina y ahora con un alivio sin igual, una familia hispana dio a luz a su bebé en una carretera después de no llegar a tiempo al hospital.

Según relataron Rosie y Miguel Rodríguez a nuestra cadena hermana NBC 4, todo ocurrió el sábado por la mañana, cuando Rosie comenzó a sentir contracciones y los dos, acompañados de los padres de Rosie, decidieron dirigirse al hospital.

Sin embargo, lo que debería haber sido un viaje de 20 minutos desde Norwalk al Hospital Downey de repente se convirtió en una travesía llena de adrenalina y estrés, ya que minutos antes de llegar al hospital, Rosie comenzó a dar a luz.

“Me quité el cinturón de seguridad, me acosté boca arriba y me quité la ropa”, relató Rosie a NBC4. “Luego le dije a mi esposo que tenía que llamar al 911 porque el bebé iba a nacer aquí y no íbamos a llegar al hospital”.

Ante los gritos de agonía de Rosie, su padre decidió salir de la autopista 5 y estacionarse en la intersección de Slauson Avenue y Telegraph Road, donde todos pudieron ponerse manos a la obra.

“Pensé: '¡Dios mío, estoy desnuda! Voy a dar a luz en el auto de mi papá'”, exclamó Rosie.

Tras tres empujones en el asiento trasero del auto, Rosie logró dar a luz a su nueva hijita, Ezlyn Sol, quien fue recibida por su abuela, que estaba ayudando a Rosie a sacarla.

Afortunadamente, los paramédicos no tardaron en llegar a la escena y posteriormente trasladaron a Rosie y a su bebé al hospital, donde se encuentran en condición estable.

“Fue una situación aterradora para mí, pero la bebé está bien, así que eso es todo lo que importa”, añadió Miguel.