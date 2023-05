Vivió en las calles de California y ahora es millonaria gracias a raspadito de la lotería

Hace seis años, Lucia Forseth era una mujer desamparada.

Pero la vida ha cambiado dramáticamente para la mujer del condado de Contra Costa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

A principios de este año, compró un boleto Scratchers de la Lotería de California mientras hacía un cambio de aceite en el Walmart Supercenter en Pittsburg, justo al noreste de Oakland. Tuvo que mirar dos veces para darse cuenta de que ganó el premio mayor después de comprar un boleto sencillo.

"Solo compré un boleto", dijo Forseth a la Lotería de California. "Cerré los ojos y elegí ese, y ganó. Primero pensé que había ganado un boleto gratis, pero revisé y decía que gané $5 millones".

El boleto Scratchers llamado '2023' tiene un significado especial para Forseth en lo que ya ha sido un año de importantes eventos en la vida.

"Hace seis años, no tenía hogar. Este año me casaré, obtendré mi título asociado y gané $5 millones", dijo Forseth. "Nunca piensas que tienes la oportunidad de ganarlo. Es simplemente aleatorio. Después de estar sin hogar hace solo seis años, nunca pensé que le sucedería a alguien como yo".

Ella planea comprar una casa nueva e invertir el dinero restante.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.