Víctimas de esterilizaciones forzadas recibirán compensación monetaria

Cientos de mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas en un capítulo oscuro de la historia de California, ya pueden comenzar a recibir una compensación monetaria de miles de dólares, luego de que les fuera arrebatado su derecho a tener hijos.

Las prácticas que se llevaron a cabo en California de operar a las mujeres impidiéndoles tener hijos comenzaron desde inicio del siglo pasado, y desafortunadamente continuaron hasta años recientes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Estoy en una relación, y se vino todo al frente, y es con lo que estoy batallando”, dijo Gabriela Solano, quedó imposibilitada para procrear.

Gabriela Solano jamás pudo ser madre, ahora que ha conseguido el amor, sus heridas están más abiertas que nunca, luego de que en una prisión estatal le fue removido su único ovario sano, impidiéndole procrear.

“El dinero no me importa, yo lo que quisiera es tener hijos", añadió Solano.

Ella es una de las aproximadamente 500 mujeres que actualmente pudieran recibir unos 25 mil dólares cada una en compensación por haber sido operadas o esterilizadas sin su consentimiento. Miles de casos ocurrieron entre 1909 y 1979 bajo leyes discriminatorias contra minorías latinas y negras y personas con discapacidades.

“Estos individuos esterilizados bajo una ley de eugenesia”, dijo Lorena García Zermeño, directora de California Latinas for Reproductive Justice.

Y centenares más sufrieron el mismo dolor estando tras las rejas en California.

Fueron esterilizadas en prisiones después de 1979 hasta 2010.

"'[El doctor de la prisión Central California Women’s Facility dijo] que porque me preocupaba, porque igual yo estaba cumpliendo cadena de por vida y no necesitaba el ovario me dijeron", dijo Solano.

Para solicitar los fondos que serán entregados en dos partes, las víctimas pueden llamar o hacer una solicitud por internet", dijo García Zermeño, quien agregó que no era necesario incluir verificación o documentos.

Para algunas víctimas, no hay dinero que llene el vacío del derecho sagrado que les fue arrebatado.

"Esos pensamientos que me ocurrió me pasa por la cabeza de aceptar que nunca voy a poder tener hijos", señaló Solano.

La condena de esta víctima fue reducida, y quedó en libertad, pero ya sin posibilidades de concebir un bebé.

Para solicitar esta ayuda comuníquese con CalVCB llamando al número gratuito 1-800-777-9229 o, visite victims.ca.gov/fiscp para descargar la aplicación por internet. Puede completar la aplicación electrónicamente o escrita a mano. Al llenar la aplicación, entregue la forma completa por correo electrónico, fax, o al correo o correo Electrónico, FISCP@victims.ca.gov o llame al 916-491-6429. El domicilio es P.O. Box 591 Sacramento, CA 95812-0591.