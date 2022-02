Víctima de agresión en juego de Dodgers del 2019 revive su pesadilla

El reciente ataque contra un fanático de los 49ers de San Francisco trajo recuerdos a un fanático de los Dodgers quien fue víctima de agresión durante un partido en el 2019.

Rafael Reyna fue víctima de agresión física después de un partido en el estadio de los Dodgers en Marzo de 2019 que lo dejó en coma por casi dos meses.

“Me da mucha ansiedad todos los días por qué no puedo despertar como antes, es como yo me levanto a las 4:00 de la mañana para trabajar y ya no puedo hacer eso,” dijo Reyna.

El altercado sucedió en el estacionamiento del estadio de los Dodgers, Reyna hablaba con su esposa en el celular cuando otro hombre lo confrontó a golpes, dejándolo tirado en el piso.

El personal médico del estadio lo asistió y fue trasladado a un hospital en donde fue atendido.

Esos recuerdos aún están presentes en toda la familia.

“Ha sido difícil mirar a mi esposo que era el protector de la familia tener que mirarlo y enseñarlo a ir al baño, vestirse, comer, hacer cosas simples como esas uno ni piensa que la vida pueda cambiar de la noche a la mañana”, dijo Cristal Reyna, su esposa.

Lo ocurrido recientemente en el estadio So-Fi le hicieron recordar a Rafael lo que vivió en su momento cuando fue agredido.

“Cuando oí lo qué pasó con este señor de los 49ers y como lo atacaron me dio mucha ansiedad recordado salí qué pasó conmigo”, dijo Reyna.

Reyna, quien continúa recuperándose, ya no asiste en persona a los juegos de los Dodgers por su condición física, pero no se pierde ni uno solo de la serie a través del televisor.

“Mirar los juegos en la tele me da mucho gusto porque yo amo a los Dodgers”, dijo Reyna.

Sin duda que la vida cambió en un instante para la familia Reyna, y mencionaron que solo esperan nunca más ocurra otro acto de violencia en los eventos familiares como ocurrió en su caso.

La familia Reyna dice que su mayor deseo es volver a ver algún día un juego en persona de su equipo de sus amores los Dodgers de Los Ángeles.