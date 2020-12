Viajeros presentan quejas por cancelaciones de vuelos y otros problemas con aerolíneas

Con la llegada de la pandemia, y la respuesta de múltiples países para tratar de detener la propagación del virus, una de las industrias más afectadas, fue la de la aviación. Las cancelaciones, se desbordaron y Telemundo 52 Responde, recibió centenares de quejas.

Vacaciones truncadas, aerolíneas al borde de la quiebra, y aeropuertos cerrados alrededor del mundo. El COVID-19, afectó seriamente a la industria aeronáutica, y por ende, a millones de consumidores.

Carolina Gutiérrez pagó $2,000 por boletos de Volaris.

“Les dije que mis cupones [de vuelo] se habían vencido, pero he tratado de usarlos y no podía cambiarlos y me dijeron que no podían hacer nada'', dijo.

Volaris finalmente le hizo válidos sus cupones a Carolina, pero, en el caso de Interjet, las quejas de los consumidores que tenían cupones que no podían utilizar, se desbordaron, y la aerolínea, dejó de contestar las llamadas a Telemundo 52 y una demanda colectiva se presentó ante la procuraduría federal del consumidor en México.

“Lo que queremos es que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se postule públicamente sobre la validez de los cupones,” dijo Maximilian Murck, cofundador de Tec Check, Vuelos de Interjet. “Con base en la ley de aviación civil, Interjet estaría obligado a ofrecer transporte alternativo, y es lo mismo en Estados Unidos, si Interjet cancela el vuelo de Los Ángeles, a San Francisco, a México, deberían ofrecerte un transporte alternativo.”

A quien también pudimos ayudar fue a la señora Sofia Paiz, a quien la aerolínea Spirit le negó el abordaje, a pesar de tener el resultado negativo de su prueba de COVID.

“Me dijeron que la prueba no era aceptable. Yo le quise mostrar la página oficial de Honduras, donde dice que sí es oficial, y me dijo, que no les importa nada de Honduras, solo de la aerolínea”, dijo Paiz.

Aquí los detalles.

Al final, le permitieron volar, y como gesto de buena voluntad, Spirit le ofreció a Paiz un reembolso íntegro de su pasaje.

Y aunque no se recomienda viajar durante la pandemia, algunas personas dicen que lo harán.

La recomendación es que, si a pesar de las advertencias, usted también piensa volar en estas fechas, se asegure de conocer los protocolos del aeropuerto del que partirá, y el de su destino, pues las condiciones debido a la pandemia, cambian rápidamente.

Como consumidor, tiene derechos y protecciones, y puede presentar reclamos ante las autoridades, pero si utiliza aerolíneas internacionales, estará sujeto a las leyes de los países donde están registradas así que tómelo en cuenta al hacer reservaciones, y lea muy bien todos los protocolos de cancelaciones y cambios, pues cada aerolínea tiene distintas reglas en vigor por la pandemia.