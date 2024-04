‘Intentó matarme’: Víctima de brutal ataque en Venice relata su experiencia

Una de las dos mujeres que fueron víctimas de una brutal agresión en el área de Venice compartió su testimonio poco después de que autoridades de la policía de Los Ángeles anunciaran el arresto del hombre sospechoso del ataque.

“Intentó matarme, me siento muy bendecida. podría haber muerto”, dijo Mary Klein.

Postrada en una cama de hospital y a pesar de las graves heridas que sufrió, Klein dice sentirse bendecida, porque podría estar muerta.

“Mi cuerpo está bien, pero mi boca está destrozada fui la primera que atrapó y eso que mido seis pies de altura. La otra mujer es más pequeña y hasta donde ella se encuentra en estado de coma”, dijo Klein.

Klein es una de las dos mujeres que el pasado fin de semana fueron brutalmente atacadas por un hombre cuando caminaba por los canales de la ciudad de Venice.

Como resultado de la agresión, ella perdió tres dientes y muy probablemente deberá ser sometida a una cirugía de reconstrucción facial.

“Yo sentí como si me hubiera atropellado un camión pero realmente no sé lo que pasó, simplemente me derribaron y honestamente no se como paso yo pensé que me había agredido sexualmente realmente no sé”, dijo Klein.

Con gran entereza Klein, afirma sentirse optimista y desea recuperarse muy pronto para poder volver a su trabajo como asistente médico y a patinar que es su pasatiempo favorito.

Por ahora sus familiares abrieron una cuenta en una página de internet para recaudar fondos que le ayuden a enfrentar los gastos que deberá enfrentar durante su recuperación

Mientras tanto la policía de Los Ángeles informó hoy que lograron el arresto de Anthony Jones de 29 años de edad, como presunto responsable del ataque contra estas dos mujeres.

Jones fue capturado anoche en el área de San Diego, lo que provocó gran alivio no solo para estas dos mujeres sino para toda la comunidad de venice

“Me siento mucho mejor al saber eso, estaba realmente preocupada”, dijo Klein.