Venice Family Clinic amplía servicio de alimentos gratuitos durante la pandemia

Venice Family Clinic, el centro de salud comunitario sin fines de lucro que ha estado distribuyendo alimentos gratis durante la pandemia de coronavirus, está expandiendo las operaciones de distribución de alimentos en su sitio de Culver City a partir de este jueves.

La clínica ha estado proporcionando “alimentos saludables y gratuitos” a aproximadamente 200 pacientes embarazadas, pediátricas y diabéticas durante varios meses en Colen Health Centers, ubicado en el 4700 del Bulevar Inglewood, suite # 102. Ese número se está elevando a 1.500 personas, con distribuciones de 11 a.m. a 1 p.m., el segundo y cuarto jueves del mes.

“La comida es medicina, y es por eso que Venice Family Clinic se comprometió a brindar alimentos frescos y saludables a nuestros pacientes, y con el brote de COVID-19, a la comunidad en general'', dijo Rigoberto A. García II, director de educación sanitaria de la clínica.

“La pandemia ha aumentado enormemente la necesidad de alimentos de las personas que han perdido sus trabajos o han visto reducidos sus ingresos porque trabajan menos horas '', dijo. “Esperamos que las necesidades aumenten a medida que continúe esta crisis de salud, y nos complace poder estar allí para ayudar a nuestros pacientes y a la comunidad ''.

Venice Family Clinic ya atiende a unas 1,500 personas por semana en su Centro de Bienestar y Salud Simms / Mann ubicado en el 2509 del Bulevar Pico en Santa Mónica, donde se distribuye comida los martes, desde las 10 a.m. hasta el mediodía.

De hecho, la clínica comenzó a distribuir alimentos a los pacientes en su ubicación de Santa Mónica en noviembre. Cuando se produjo el brote de COVID-19 en marzo, la cantidad de personas que buscaban alimentos comenzó a crecer, por lo que las distribuciones de Santa Mónica se expandieron de quincenales a semanales en mayo.

La comida proviene de Food Forward, que rescata más de 500,000 libras de excedentes de productos cada semana de árboles frutales, mercados de agricultores y Los Ángeles Wholesale Produce Markets y los dona a Venice Family Clinic y otras agencias de alivio del hambre.

“Agradecemos a Food Forward y a nuestros generosos donantes y patrocinadores por hacer posible que proporcionemos alimentos saludables a nuestros pacientes y nuestra comunidad '', dijo García. “Con su apoyo, Venice Family Clinic ha distribuido casi 170,000 libras de alimentos desde que comenzó la pandemia”.

Anthem Blue Cross Medi-Cal ha proporcionado fondos y apoyo para alimentos saludables para los pacientes de la clínica. Otros patrocinadores incluyen Albertsons Companies Foundation, The Kroger Co. Foundation & Ralphs, Health Net, Audrey and Sidney Irmas Foundation for Social Justice y Simms / Mann Family Foundation.

Venice Family Clinic, que celebra su 50 aniversario este año, brinda atención a casi 28,000 hombres, mujeres y niños anualmente a través de sitios en Venice, Santa Mónica, Mar Vista, Inglewood y Culver City.