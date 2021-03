Vendió su vehículo, pero un año recibió un cobro de $1,700

Un televidente vendió su vehículo, pero al poco tiempo, le empezaron a cobrar cientos de dólares por un traslado en grúa, indignado, pues él hizo todos los trámites necesarios para la venta, llamó a Telemundo 52 Responde.

Baudelio Pelayo no podía creer que, aunque tenía comprobantes, la agencia de cobranzas le seguía responsabilizando a él por el auto, afortunadamente, pudimos ayudar a que se corrigiera el problema.

“Yo tenía un carrito viejito ya, un Honda, y ya no lo ocupaba, dijo lo voy a poner en venta”, dijo Pelayo, vendió su carro en el 2019.

Pelayo le contó a Telemundo 52 Responde que un joven le compró su Honda Civic 93 por $400.00, y que ese mismo día, llenaron la forma de liberación de responsabilidad, o Release of Liability, tal como indica la ley en California.

“Como a la semana lo mandé al DMV, y así pasó, y me despreocupé”, dijo Pelayo. “Pero, después de un año me llega un papel de la grúa, que el carro lo habían recogido, y que y les debía $1,700 o algo así”, dijo Pelayo.

Llamó a la compañía de grúas, y a la agencia de recolección de deudas, para explicarles que él ya no era el dueño, pero le dijeron que estaba registrado a su nombre.

“Fui al DMV, y llevé la prueba que tenía, y digo, este carro lo vendí hace tiempo, ¿y resulta que ahora está a mi nombre? ¡Quiero que me diga si está a mi nombre o no! Sí, me dijeron, si este carro no fue puesto a nombre de nadie.

Afortunadamente, él tenía pruebas.

“Como le tomé foto, ahí venía el día que había tomado la foto. Le digo aquí está el día que había tomado la foto. Le digo aquí está el día que llené el papel y le tome la foto. La dirección donde lo mandé.

Pero el problema se resolvió.

“Nunca me contestaron nada, nomás me siguieron mandando biles, dos me han mandado, que ya anda llegando a los $2,000 dólares”, dijo Pelayo.

Indignado, se comunicó con Telemundo 52 Responde, quien se comunicó con el Departamento de Motores y Vehículos. Rápidamente, investigaron, y nos informaron que habían actualizado sus archivos, para reflejar que Pelayo vendió su carro el 4, de abril del 2019, lo cual lo libera de cualquier responsabilidad.

“Gracias a Dios que ya todo está saliendo bien. Ya me llamó DMV. En verdad les agradezco [a Telemundo 52 Responde] muchísimo, porque a mí no me escuchaban [DMV]”, dijo.

Recuerde que si vende un carro, le tiene que mandar al DMV el talón de liberación de responsabilidad, o Release of Liability, a más tardar cinco días después de la venta, y haga lo que el señor Pelayo, tómele una foto al documento y al sobre, en caso de que haya cualquier problema. Haber tomado esa foto fue lo que facilitó resolver esta situación.