Venden casa de ‘Brady Bunch’ en Studio City por $ 3,2 millones tras renovación de HGTV

La casa de Studio City que sirvió como exterior para el programa de televisión "Brady Bunch" está fuera del mercado después de una extensa renovación interior.

HGTV, que renovó el interior para que coincida con la imagen que se veía en el programa de la década de 1970, vendió la casa construida alrededor 1959 a la entusiasta de las casas históricas Tina Trahan, esposa del ex director ejecutivo de HBO Chris Albrect, por 3,2 millones de dólares. HGTV puso a la venta la casa en la comunidad del sur del Valle de San Fernando en mayo por $5,5 millones después de comprarla por $3,5 millones.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

En un mensaje de correo electrónico a NBCLA, la agente Marcy Roth dijo que su cliente planea usar la casa en Dilling Street para obras de caridad y recaudación de fondos.

"Nadie va a vivir en la casa", dijo Trahan al Wall Street Journal. "Cualquier cosa que se haga para que la casa sea habitable restará valor a lo que considero una obra de arte".

El interior de la casa fue renovado para una serie de HGTV titulada "A Very Brady Renovation". La casa ahora tiene unos 5,000 pies cuadrados con un segundo nivel y cinco dormitorios.

La mayoría de las tomas interiores de "Brady Bunch" fueron realizadas en un escenario de sonido.

"The Brady Bunch" se emitió de 1969 a 1974 en ABC. La casa también apareció en la película de pantalla grande de 1995 "The Brady Bunch Movie".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.