Vendedores ambulantes sin permisos son sujetos a fuertes multas

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles advirtió el jueves a los vendedores ambulantes sin permiso que podrían ser sujetos a fuertes multas si venden productos o comida en las calles durante la pandemia.

Pero cabe saber que hay recursos hay disponibles para estos trabajadores.

Bajo la orden de quedarse en casa las ventas ambulantes están terminantemente prohibidas en todo el Condado de Los Ángeles, y sólo los vendedores con un permiso pueden hacerlo, siempre y cuando sea sólo para llevar y respetando la orden de salud pública.

Inspectores de salud pública están recorriendo las calles de Los Ángeles, según un vendedor ambulante que grabó el momento en que se realizaba esto.

De acuerdo al testigo, los inspectores les advirtieron a los vendedores ambulantes sin permiso que podrían recibir una multa si no respetaban la orden de quedarse en casa.

“[Los inspectores] moviéndonos, diciéndonos que nos tenemos que mover si no nos van a dar una multa de mil dólares”, dijo Julio un vendedor ambulante sin permiso.

El vendedor ambulante del area de Westlake contó que la pandemia del coronavirus lo ha dejado sin un centavo en el bolsillo.

“Nos están cobrando la renta, nos están pidiendo comida mis hijos, entonces tenemos que ver qué hacemos. Lo único que queremos es trabajar porque ya son dos meses”, agregó.

La directora de Salud del Medio Ambiente del Condado de Los Ángeles advirtió hoy a los vendedores ambulantes sin permiso que si son encontrados vendiendo en las calles los pueden multar por violar la orden de quedarse en casa.



“[Las ventas ambulantes] puede resultar en una multa de mil dólares y un delito menor”, dijo Lisa Frías, directora de Salud del Medio Ambiente del Condado de Los Ángeles.

Las autoridades de salud exhortaron al público que no patrocine los negocios ambulantes sin permiso debido a que el COVID-19 puede propagarse fácilmente en este tipo de lugares. Sólo los vendedores con un permiso pueden vender comida respetando las medidas de higiene, el distanciamiento social y sólo tomando órdenes para llevar.



“Camionetas y carritos que sí tienen el permiso se pueden identificar con calcomanías”, señaló Frías.

Para el vendedor ambulante Pedro Recinos, la advertencia lo ha dejado aún más consternado pues dice que se ha quedado sin dinero y no cuenta con seguro médico.



“Los ahorros se acaban, ahorita sólo tenemos necesidad”, dijo Recinos.

A través del programa “My Health LA”, los vendedores ambulantes indocumentados pueden obtener acceso a más de 200 clínicas comunitarias.

Para calificar hay que ser de bajos ingresos, tener 26 años, ser residentes del Condado de Los Ángeles y no calificar para Medi-Cal. Además, llamando al 211 pueden obtener información de bancos de comida.



“Bajo nuestra ley usted no puede perder su casa por no pagar la renta, tampoco le pueden aumentar”, dijo Hilda Solís, supervisora del Condado de Los Ángeles.



Los indocumentados en el Condado de Los Ángeles pueden atrasarse en los pagos de su renta hasta el mes de julio, y tendrán doce meses para pagar lo que deban, además de poder hacerse la prueba de COVID-19 sin tener que pagar.