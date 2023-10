Vence el último plazo para declarar impuestos del 2022 al IRS: estas son las multas si se retrasa

Miles de personas en California recibieron una prórroga para declarar los impuestos del 2022 hasta el lunes 16 de octubre del 2023.

“Recordemos que hay una situación especial en California. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recientemente le ha recordado a personas y empresas en la mayor parte de California que sus declaraciones de impuestos federales y pago de impuestos del 2022 vencen este lunes 16 de octubre de 2023”, dijo Octavio Saenz, portavoz del IRS.

La extensión automática se dió tras la declaración de estado de emergencia por las tormentas de inicio de año en California.

“El IRS normalmente proporciona un alivio, incluyendo el aplazamiento de presentación y pagos de impuestos para cualquier área que ha sido designada como un área de desastre por FEMA que es la agencia federal de manejo de emergencias. Siempre y cuando su dirección de registro se encuentre en la localidad de la zona de desastre, los contribuyentes, tanto individuales como empresariales tienen este tiempo extra automáticamente sin tener que solicitarlo”, dijo Saenz.

Según el IRS, 58 condados de California están amparados por esta prórroga. Los únicos condados del estado dorado que no tienen la extensión son Lassen, Modoc y Shasta.

Las declaraciones y pagos elegibles para la extensión hasta el 16 de octubre del 2023 incluyen:

Las declaraciones y pagos del impuesto sobre los ingresos de las personas físicas de 2022 que normalmente vencen el 18 de abril.

Contribuyentes elegibles, contribuciones del 2022 a cuentas IRA y cuentas de ahorro de salud.

Pagos trimestrales de impuestos estimados que normalmente vencen el 18 de abril, el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Las declaraciones del año natural 2022 de las sociedades colectivas y las sociedades de tipo S suelen tener como fecha de vencimiento el 15 de marzo.

Declaraciones y pagos del impuesto sobre los ingresos de sociedades y fiduciarios del año natural 2022, que normalmente vencen el 18 de abril.

Las declaraciones trimestrales del impuesto sobre la nómina y de los impuestos especiales que suelen presentarse el 1 de mayo y el 31 de julio.

Las declaraciones del año calendario 2022 presentadas por organizaciones exentas de impuestos normalmente vencen el 15 de mayo.

¿Qué pasa si no presenta sus impuestos?

“Cuando una persona no presenta su declaración de impuestos recibe una multa y cuando no paga, recibe otra multa. La multa por no presentar la declaración de impuestos es del 5% de los impuestos sin pagar por cada mes, o parte de un mes que se demora en presentar dicha declaración de impuestos. La multa no va a exceder de sus impuestos sin pagar”, dijo Saenz.

Sin embargo, hay algunas personas que no deben pagar impuestos, pues sus ingresos están por debajo del mínimo exigido por el IRS.

“A las personas que no tienen que pagar impuestos no se les impone una multa, y tienen tres años para hacer la declaración de impuestos, de lo contrario cualquier reembolso, cualquier crédito que les iba a llegar, pues ese dinero va a regresar una vez más al departamento del tesoro”, dijo Saenz.

Pero las personas que deben impuestos al IRS “se les recomienda ir a la página de internet irs.gov/pagos para poder tramitar un plan de pagos para que se actualice lo más pronto posible”, agregó.

