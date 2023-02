“Hasta $11,000”: experta explica beneficios del Crédito por Ingreso del Trabajo en California

Durante la temporada de impuestos miles de personas se benefician con reembolsos de créditos tributarios al declarar sus ingresos de trabajo.

El llamado Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) es un reembolso federal emitido por el Servicio de Rentas Internas (IRS) para ayudar a las personas de bajos ingresos que presentan sus impuestos. Sin embargo, a nivel federal sólo califican las personas que tienen un seguro social.

Por su parte, en California, el llamado Cal EITC también incluye a personas indocumentadas que presentan sus impuestos con un número ITIN.

Catalina Martínez, portavoz de la Junta de Impuestos de Franquicias (FTB por sus siglas en inglés) de California, explica que “el EITC es federal, entonces este crédito ayuda a familias de bajos ingresos que generaron 30,000 dólares o menos, tienen un dependiente menor de 18 años, vivieron más de la mitad del año aquí en California. El propósito es ayudarlos para que puedan recibir algún alivio”.

Además, agregó que “la diferencia aquí en California es que aquellas personas que tienen un número de ITIN pueden calificar para este crédito si presentan sus impuestos estatales”.

Según la página oficial del IRS, el monto máximo que puede recibir una persona con tres o más dependientes con el crédito del EITC es de $6,935 si está por debajo del ingreso anual especificado. Para ver la tabla del IRS puede visitar este enlace.

Con el Cal EITC, que beneficia a personas en el estado de California, se pueden recibir reembolsos adicionales de $3,417 si presenta los impuestos estatales y está dentro de los requisitos para calificar.

“Podría recibir hasta 11,000 dólares dependiendo si los combina con los nuevos créditos que hay, como el Foster Youth Tax Credit, o también tenemos el Young Child Credit”, explicó Martinez.

La portavoz del FTB, que es la entidad que regula los impuestos en el estado de California, agregó que “lo más importante es presentarlos porque pueden beneficiarse no solamente de estos créditos sino también por ejemplo ahora que se han emitido estos estímulos, los que calificaban eran aquellas personas que habían presentado los impuestos”.

No obstante, algunas personas temen presentar impuestos, especialmente si se van a declarar por primera vez.

Ante esto, Martínez dice que “a veces si da miedo, dices tú, a lo mejor me van a cobrar más, pero como te mencionaba, la mayoría de las personas que califican para recibir este crédito son personas de bajos ingresos. Si generas más de 30,000 al año no te beneficiarías del Cal EITC. Entonces no les estarían cobrando impuestos sobre estos créditos, porque está diseñado para aquellas personas que más lo necesitan”.

Además, aseguró que “nosotros no compartimos ningún tipo de información con ninguna otra agencia. Eso también es importante recalcar. Es muy importante, especialmente las personas que tienen un número ITIN, que no tengan miedo, particularmente con estos créditos, fueron diseñados para ayudar a aquellas personas de bajos ingresos”.

Para las personas que necesitan recibir ayuda para presentarlos, Martínez recuerda que “el IRS tiene el programa de VITA que ese le puede ayudar a presentar sus impuestos, tienen preparadores que les ayuda con asistencia gratuita para que puedan presentarlos”.

Si necesita más información sobre cómo funciona el crédito Cal EITC puede visitar la página del FTB.

Para obtener más información y hacer una cita para declarar sus impuestos visite la página de Free Tax Prep LA.

Si no vives en Los Ángeles, también puedes visitar el programa Free File del IRS que ofrece servicios en línea para ayudarlo a presentar sus impuestos.