Vandalizan casa de la presidenta del consejo Nury Martínez

Dos personas fueron captadas en video destrozando el vehículo y el camino de entrada de la casa de la presidenta del consejo, Nury Martínez en Sun Valley el viernes.

Las imágenes de seguridad de Ring, que fueron proporcionadas a City News Service por la oficina de Martínez, capturó a dos personas alrededor de las 1:59 a.m. pintando con aerosol las palabras ‘End the Sweeps’ [Termina con las barridas] en el camino de la entrada de la casa de Martínez y una sustancia blanca sobre su vehículo.

‘End the Sweeps’ se refiere a la práctica de limpiezas forzadas de campamentos para personas sin hogar en la ciudad, en los que los residentes sin vivienda deben desmontar sus tiendas de campaña y mover sus pertenencias.

"Mi casa fue destrozada anoche fuera de la ventana del [cuarto] de mi hija mayor de 12 años. Amanecí con graffiti en mi casa y daños en mi auto mientras llevaba a mi hija a la escuela. Anoche se cruzó una línea", dijo Martínez en una declaración.

"Un año de amenazas, acoso verbal y ahora vandalismo no va para evitar que haga lo que tengo que hacer para dirigir esta ciudad. Yo no vivo en miedo, no legislo con miedo, seguiré haciendo mi trabajo. Esta es mi comunidad. Esto no hace absolutamente nada para sacar a la gente de la calle y encontrar vivienda. Qué vergüenza son estos cobardes".

La oficina de Martínez no sabía si se le brindaría seguridad siguiendo el incidente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que está investigando el vandalismo y que no se han realizado arrestos.