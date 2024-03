Venden boleto de Mega Millions valorado en más de $1 millón en licorería de Van Nuys 

Un boleto de Mega Millions vendido en una licorería de Van Nuys fue uno de los 13 en todo el país que acertaron cinco números en el sorteo del martes por la noche.

No fue el premio mayor de 1,130 millones (el octavo premio más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos lo ganó alguien que compró un boleto en Nueva Jersey), pero el boleto aún vale la considerable cantidad de $1,058,180. El boleto vendido en D & K Liquor en la cuadra 15000 de la calle Saticoy en Van Nuys coincidía con cinco números, solo le faltaba el número Mega.

Los boletos con cinco números, pero sin el número Mega, vendidos en otros estados valen $1 millón o un múltiplo de $1 millón. La ley de California exige que los pagos importantes de los juegos de lotería se paguen en forma pari-mutuel, lo que significa que están determinados por las ventas y el número de ganadores.

Hay varias formas de ganar dinero en el sorteo de Mega Millions. Veinticuatro boletos acertaron cuatro números más el Mega para un premio de $6,108. Quinientos quintos boletos acertaron cuatro pero no ganaron el Mega por un premio de $300.

Los otros billetes que coincidían con cinco números se vendieron en Nueva York, Florida, Georgia, Colorado, Illinois, Indiana, Michigan y Ohio.

Los números sorteados el martes fueron 7, 11, 22, 29, 38 y el número Mega fue 4. Fue el sorteo número 31 desde la última vez que se vendió un boleto con los seis números el 8 de diciembre.

El premio mayor más grande de Mega Millions hasta la fecha, valorado en 1,602 millones de dólares, se vendió el 8 de agosto de 2023 en Florida. La última vez que alguien ganó el premio mayor del juego fue el 8 de diciembre de 2023, cuando se vendieron dos boletos ganadores en la misma gasolinera de Los Ángeles, dividiendo el premio de 394 millones de dólares.

Las probabilidades de acertar los cinco números y el número Mega son de 1 entre 302,575,350, según la Asociación de Lotería Multiestatal. La probabilidad general de ganar un premio es de 1 entre 24.

El próximo gran sorteo de lotería de Estados Unidos será el miércoles por la noche y se estima que el premio mayor del Powerball será de 865 millones de dólares. Nadie ha ganado ese premio desde el día de Año Nuevo, lo que hace 36 sorteos sin ganador.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.