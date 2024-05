Explosión destroza Toyota 4-Runner en estacionamiento de Van Nuys

Una explosión destrozó una camioneta Toyota 4-Runner el viernes por la noche en el estacionamiento de un centro comercial de Van Nuys.

La policía respondió el jueves, alrededor de las 10:30 p.m., a la cuadra 7000 de Van Nuys Boulevard, cerca de Sherman Way tras informes de la explosión, que según los vecinos sacudió sus casas. Los oficiales encontraron la camioneta destrozada en el estacionamiento con una persona adentro.

El ocupante herido fue hospitalizado, pero los detalles sobre las lesiones no estuvieron disponibles de inmediato. Parecía estar hablando con los bomberos paramédicos antes de ser transportado fuera del lugar en una ambulancia.

Partes del vehículo y otros escombros estaban esparcidos en el estacionamiento.

Los bomberos dijeron que parece que el hombre que vivía dentro de la camioneta estaba fumando cigarrillos cuando explotaron las latas de propano en el vehículo.

