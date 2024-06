Al menos tres muertos en accidente en intersección de Upland

Al menos tres personas murieron en un accidente el viernes que dejó autos destrozados y escombros esparcidos en una intersección de Upland.

Un Ford Mustang en el lugar cerca de la calle 16 y la avenida Mountain sufrió daños importantes en la parte delantera. Otro vehículo muy dañado acabó en un terraplén cubierto de hierba junto a la carretera.

Los detalles sobre las víctimas y lo que provocó el accidente no estuvieron disponibles de inmediato. Las autoridades dijeron que la colisión ocurrió durante una persecución policial.

