Pide un desayuno junto a amigos para los partidos mañaneros

Convierte el despertador en un motivo para celebrar, solo tienes que asegurarte que no falte el café. Hacer de esta reunión un evento especial hace que no sea solo divertido, si no que también entre los fans se aseguran que nadie se pierda un partido.



Además de organizar una reunión futbolística, ordenar el desayuno también es una opción fácil (y hasta económica) frente a tener que levantarte aún más temprano para cocinar para todos. Por ejemplo, el menú de desayuno de McDonald’s tiene una variedad de productos de desayuno a un buen precio que son fáciles de servir y compartir, desde panqueques hasta sánguches.