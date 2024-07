Tres muertos y un desaparecido en el río Kern tras visitas de turistas durante el fin de semana

Las autoridades han reportado varios incidentes relacionados con el río Kern, en el área de Bakersfield. El río es un popular destino turístico para residentes de Los Ángeles, especialmente en las vacaciones de verano.

Desde el feriado del 4 de julio desafortunadamente ha habido incidentes que según las autoridades pudieran prevenirse tomando una sola instrucción: ser prudentes al entrar en contacto con el agua.

“Siempre, cada año, el mensaje es igual: que no se meta en él, es un río muy peligroso”, dijo Lori Meza, portavoz del departamento del Alguacil del Condado de Kern.

Los residentes locales son muy conscientes de lo peligroso que es. Se le conoce en el área de Bakersfield, como “Killer Kern River” o el río asesino, que se extiende por una distancia de 165 millas.

Nadar o hasta meter los pies puede ser una decisión imprudente, aunque parezca segura.

“Hay personas que piensan no más me voy a meter mis pies, me voy a meterme debajo de la rodilla y todo va a estar bien, pero la corriente todavía está muy recia, muy fuerte, que aún con esa profundidad de agua la persona se puede caer, y ahogarse”, agregó.

Y son precisamente los turistas que van a acampar, a hacer actividades deportivas o de recreación, que no están conscientes de sus engañosas corrientes.

“Entonces el agua arriba te parece tranquila, calmada. Abajo en el agua se corre más rápido. Abajo la corriente está mucho más fuerte, entonces no miras que la corriente está más fuerte o más recia”, dijo.

De acuerdo con el departamento del Alguacil del Condado de Kern, 335 personas han muerto en el rio desde 1968, pero en los últimos meses han sucedido más tragedias.

Sin embargo, “ya tenemos cuatro más que han fallecido, que se han ahogado en el río”, agregó. Tres de esas muertes fueron reportadas desde el fin de semana del 4 de julio.

Entre los afectados está un residente del valle de San Fernando, identificado como Edwin Gonzalez, de 24 años, originario de El Salvador quien desapareció el pasado 4 de julio tratando de salvarle la vida a una joven que estaba ahogándose.

Otro que se desvaneció en la inesperada corriente subterránea es Ivan Tuc, un guatemalteco de 24 años de Alhambra, que cruzó el río para pescar con su familia.

Las lluvias de años pasados han acrecentado el caudal, esto aunado a ramas, árboles y rocas debajo del agua, han hecho que el río Kern sea ahora aún más peligroso. En situación de emergencia, recomiendan tener ubicado un punto con señal de celular y sus coordenadas.

La única manera menos peligrosa de meterse al río es contratando servicios de profesionales para hacer deportes o actividades de recreación, según el departamento del Alguacil del Condado de Kern.