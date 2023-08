Identifican como exoficial de policía al autor del tiroteo en bar de Trabuco Canyon

El hombre que abrió fuego el miércoles por la noche en un concurrido bar del condado de Orange, matando a tres personas, era un ex agente de la ley que apuntó a su ex esposa, dijeron a NBC News fuentes familiarizadas con la investigación del tiroteo.

Los disparos comenzaron alrededor de las 7 p.m., durante una noche de música en vivo y una noche de espagueti especial de $8 en el bar en el área pintoresca de Trabuco Canyon, en el sureste del condado de Orange. Según las autoridades, tres personas murieron y seis más resultaron heridas.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange identificó al autor del tiroteo como John Snowling, oficial de policía retirado del Departamento de Policía de Ventura.

El hombre armado fue murió a tiros a manos de los agentes que respondieron a los pocos minutos de su llegada, dijo el Departamento del Alguacil del Condado de Orange (OCSD).

El motivo del ataque aún está bajo investigación, dijeron.

El OCSD ofrecerá una conferencia de prensa el jueves en la tarde con detalles sobre el incidente.

De las seis personas heridas, cinco sufrieron heridas de bala. Dos estaban en estado crítico y otros cuatro se consideraban estables, según un comunicado del hospital.

Los funcionarios del alguacil dijeron que ningún agente resultó herido.

Nelson Rosales iba rumbo al bar en Trabuco Canyon para ver a sus amigos cuando le avisaron que ocurría una balacera y que se alejara del lugar. Escuche aquí su testimonio.

Los testigos describieron una aterradora serie de eventos dentro del bar de Santiago Canyon Road. Una mujer sentada junto a la ex esposa del tirador en el bar dijo que vio con horror cómo él entraba y le disparaba a su amiga. Betty Fruichantie le dijo a la estación hermana NBC4 que ella y su amiga fueron juntas al bar Cook’s Corner.

Los dos estaban sentados cerca de un escenario viendo la actuación de una banda de música cuando estallaron los disparos.

“Estábamos sentados escuchando a la banda y de repente, detrás de nosotros, escuchamos disparos. Un montón de disparos”, dijo Fruichantie. "Pensé que eran sólo petardos, ella no dijo nada. Estaban disparando a la gente". ... Estaban disparando a la gente”.

Fruicantie dijo que el pistolero se dirigió hacia ellos y comenzó a dispararles.

Según Fruicantie, su amiga había solicitado el divorcio del pistolero y se estaba quedando con unos amigos. No estaba contento con el distanciamiento, por lo que apuntó a la mujer en el tiroteo, dijo.

La supervisora del condado de Orange, Katrina Foley, dijo que era “inquietante saber ahora que el sospechoso mató a su esposa o ex esposa durante una discusión. Otra disputa doméstica condujo a otro tiroteo masivo. Debemos hacer más para prevenir actos sin sentido de violencia armada y proteger a los sobrevivientes”.

