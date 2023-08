Sobreviviente del tiroteo en Trabuco Canyon corrió con una niña en brazos para escapar de los disparos

Ryan Guidus estaba con su hija pequeña en el patio del Cook’s Corner Bar cuando escuchó lo que parecían fuegos artificiales.

Siguió la confusión entre la multitud en el bar, muchos de los cuales vinieron para disfrutar de una noche de música en vivo y del especial Spaghetti Night de $8 en el lugar ubicado en Trabuco Canyon, en el Condado de Orange, al pie de una ladera.

Guidus pronto se dio cuenta de que el sonido de un estallido era un disparo. La gente empezó a gritar y correr. Agarró a su pequeña hija de su cochecito y salió corriendo en busca de refugio, subiendo la ladera cercana con su niña en brazos.

“Escuché, ‘'Pop, pop’”, dijo Guidus. “La gente no sabía qué pensar. Pensaban que era como un fuego artificial.

“Lo primero que hice fue sacar a mi pequeña hija de su cochecito y salir corriendo. Subí esa colina y traté de esconderme con un grupo de personas”.

Guidus dijo que se escucharon más disparos mientras él y otras personas permanecían en la colina que domina el bar y la pintoresca Santiago Canyon Road.

Cuando finalmente terminó, cuatro personas, incluido el pistolero, murieron y seis resultaron heridas. Las fuentes le dijeron al I-Team de la estación hermana NBC4 que el tirador era un exoficial de la ley que apuntó a su exesposa. No lo identificaron de inmediato ni para qué agencias trabajó anteriormente.

Los disparos comenzaron alrededor de las 7 p.m. Los agentes llegaron dos minutos después y se encontraron con el tirador dos minutos después, dijeron las autoridades. Una fuente policial le dijo a NBC4 que los agentes mataron al pistolero.

Nelson Rosales iba rumbo al bar en Trabuco Canyon para ver a sus amigos cuando le avisaron que ocurría una balacera y que se alejara del lugar. Escuche aquí su testimonio.

Un testigo le dijo a NBC4 que el tirador y su esposa se estaban divorciando, aunque el suboficial del Departamento del Alguacil del Condado de Orange (OCSD), Jeff Hallock, dijo que era demasiado pronto para saber si el tiroteo se debió a una disputa doméstica.

La testigo, Betty Fruichantie, dijo que estaba sentada junto a la esposa cuando el pistolero usó dos armas para dispararle a su esposa varias veces. Hallock dijo que los detectives encontraron al menos un arma en el lugar.

“Estábamos sentados escuchando a la banda y de repente, detrás de nosotros, escuchamos disparos. Un montón de disparos”, dijo Fruicantie. “Pensé que eran solo petardos, ella no dijo nada. Estaban disparando a la gente. A la gente le disparaban”.

