Le roban su avioneta en Torrance y solo encuentra los restos quemados en Long Beach

Un piloto que pidió ayuda a la ciudadanía para identificar a la persona que robó un remolque que contenía su avioneta encontró lo que quedaba de su propiedad en forma de pedazos quemados.

La estructura quemada del remolque que contenía su avión es todo lo que se pudo salvar después de que se descubriera un extraño hallazgo en Long Beach. Fue robado el 6 de enero de un estacionamiento en Torrance.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Estoy desconsolado por esto”, dijo Anis Pradhan a nuestra cadena hermana NBC4 antes de que se encontraran los restos de su avión. “Para mí simplemente no es un avión, es mi trabajo. He dedicado todo mi tiempo a armarlo para que sea un avión completo para volar y enseñar”.

La FAA investigará si se cumplieron los estándares de calidad durante la fabricación de ciertos aviones de Boeing. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Según el Departamento de Bomberos de Long Beach, los bomberos vieron el remolque y el avión en su ciudad incendiados intencionalmente. Fue arrojado al costado de la carretera en la Calle 17 cerca de la Avenida Daisy, dijeron los bomberos.

“Me sorprendió, no sabía qué pensar”, dijo Pradhan. “No se me ocurrió nada. Simplemente deambulé entre los restos quemados de mi avión, ni siquiera un avión en realidad, porque no había nada allí. Estaba quemado, lleno de polvo y escombros”.

La cámara de vigilancia capturó al conductor de un camión blanco entrando a un estacionamiento en la Avenida Lockness, cerca del Bulevar Sepulveda en Torrance la noche del 6 de enero. Luego conectó el remolque de Pradhan a su automóvil y se fue menos de dos minutos después.

“Una vez que se dieron cuenta de que no podían vender el avión o el remolque, no querían dejar la evidencia y simplemente lo quemaron”, dijo Pradhan.

No se han realizado arrestos en relación con el robo e incendio.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.