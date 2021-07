Tomarán acciones legales víctimas de la explosión de fuegos artificiales en el sur de Los Ángeles

Graves secuelas vive una familia hispana impactada por la explosión de un decomiso de fuegos artificiales, en un vecindario del sur de Los Ángeles, ocurrida la semana pasada.



Ahora, la familia ha contratado a un abogado, ya que dicen que la explosión los ha dejado sin vivienda y sin sus carros, además de haber sufrido visibles daños físicos tras el incidente.

“Me siento muy mal”, dijo una de las víctimas.

Con lesiones físicas que van desde contusiones, golpes cortaduras hasta pérdida de la audición.



“No puedo oír bien”, dijo José Becerra, víctima de la explosión.



Están luchando para salir adelante los nueve miembros de la familia Becerra. Entre ellos tres adultos mayores con discapacidades, que sufren en carne viva las secuelas de estallido de un decomiso de explosivos, cuando el vehículo de la policía no resistió la detonación controlada, hiriendo a 17 personas el pasado 30 de junio.

“Ha sido por los amigos. Gracias a los amigos que nos han dado ropa, comida, donaciones”, dijo José Bernardo Becerra, víctima de la explosión.

Por ahora viven en un motel porque perdieron su casa y sus carros.



Estas imágenes muestran cuando fueron sacados en camillas de su residencia cubiertas de sangre.



“Escuchamos la explosión. La sentimos [la explosión]. Vi volar a mi mujer, ella me vio volar a mí. Yo y ella estábamos en el mismo sillón”, contó Becerra.

Aseguran que la policía les dijo no les pasaría nada si se quedaban en su hogar.



“Nos dijo que podíamos quedarnos, y no nos iba a pasar nada”, dijo Becerra.

Pero ocurrió lo opuesto y la explosión acabó con todas sus posesiones.



“Las cosas materiales no me importa, ni cuantas facturas me manden, me importa mi familia, el dolor de la gente que nos ama, y sabe, no hemos hecho daño, ni tronamos cohetes”, añadió Becerra.

El vecino señalado de almacenar 32 mil libras de fuegos artificiales ilegales, Arturo Ceja III quedó el martes libre bajo fianza. La familia ha contratado ayuda legal para entablar acciones legales.



“Vamos a hacer un reclamo legal para reembolsarles su casa, sus carros la pérdida de empleo y por las heridas sufridas”, dijo el abogado de la familia, Mike Alder, a Telemundo 52.



Más allá de las visibles heridas físicas, la familia dijo que han quedado traumados por esta amarga experiencia.



“No tenemos esperanzas. Estamos rotos de adentro hacia afuera”, agregó.



Arturo Ceja III pagó una fianza de $25 mil dólares, y quedó libre hoy mismo. La próxima audiencia es el 2 de agosto y de ser hallado culpable pudiera pasar 10 años tras las rejas.